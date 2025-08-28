朋友介紹台積電女生相親 他曝過程：見面慘遭羞辱

原PO與女方在咖啡廳見面。示意圖。（路透）

2025/08/28 18:35

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名男網友日前在 Dcard 分享一段相親經歷，表示朋友幫他介紹了一位在台積電上班的女生，兩人先前在LINE上聊得還算自然，沒想到見面過程中，卻因為收入與買房問題，遭對方當場「羞辱」。

原PO 26日在Dcard感情版發文表示，自己29歲，在力積電工作，月薪一般，薪水僅有14個月。他的大學同學介紹了這位28歲、在台積電任職的女生，兩人先用LINE聊過幾天後，在星巴克約見面。當天話題從工作、感情一路聊到人生規劃，女生坦言希望能穩定交往並結婚生子。

請繼續往下閱讀...

不料，當女生問起他是否有買房時，原PO坦承「目前沒錢買房」，對方聽完忍不住笑出來，還直言「我分紅就比你年薪高」。原PO當場語塞，只能苦笑回應「台積福利真的很好」，後續對話幾乎放空，最後女生說「我們應該不適合」，並送上原本打算約會時用的兩張旭集餐券，當作結束見面的禮物。

該文曝光後引發網友熱議，不少人歪樓表示羨慕：「欸不是，你不覺得旭集餐券其實滿好的嗎」、「我也想被羞辱，能拿到兩張旭集也不虧」、「至少人家還挺大方的」。也有人感嘆現實殘酷：「你年薪多少、她年薪多少應該見面前都知道了」、「這種女生會單身很久，因為賺比她多的不會對她有興趣」、「你要是長得像彭于晏，她應該不會這樣說話」。

另外，也有部分網友站在女生立場認為她並無不妥：「人家直接說明白，避免浪費時間很好啊」、「至少靠自己，沒有想給男人養」，但也有人認為她語氣高傲、態度不妥：「這就是下頭女吧」、「怎麼感覺有點瞧不起人」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法