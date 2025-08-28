為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    七夕前華山基金會助8旬夫妻圓婚紗夢 今先訂婚宴暖場見證愛情

    嘉義縣86歲鄭姓阿公（右二）今天盛裝出席，與妻子依循傳統訂婚。（華山基金會提供）

    嘉義縣86歲鄭姓阿公（右二）今天盛裝出席，與妻子依循傳統訂婚。（華山基金會提供）

    2025/08/28 18:28

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕8月29日農曆七夕情人節將至，嘉義縣一對86歲左右的鄭姓阿公夫妻，結縭66年，年輕時因經濟因素未能穿婚紗舉辦婚宴，華山基金會規劃9月12日為鄭姓阿公等3對長輩舉辦婚宴，今在中埔鄉依循傳統舉辦訂婚宴，讓鄭姓阿公與妻子的愛情，受到大眾的祝福與見證。

    今天鄭姓阿公穿著西裝盛裝出席，依循傳統禮俗兩人互換信物，接著單膝跪下為妻子戴上氣球戒指，象徵承諾與對方共同攜手未來，隨後兩人向東石104歲人瑞許阿嬤奉茶，最後在觀禮賓客祝福聲中，阿公親吻阿嬤的臉頰，現場洋溢溫馨與喜悅的氣氛。

    華山基金會東石天使站長陳鵬翔說，基金會長期關懷在地弱勢長輩，這些高齡阿公、阿嬤在人生晚期仍渴望情感的陪伴與肯定，服務過程中，了解鄭姓阿公與妻子結縭66年，年輕結婚時沒有穿婚紗、辦婚禮的感嘆，為一圓長輩人生夢想，喚起社會大眾對弱勢長輩的重視，規劃9月12日為鄭姓阿公等3對長輩舉辦「中秋亮起來 鑽石圓夢婚宴」，今依循傳統先在寶島饗宴會館舉辦「愛在晚霞華山長輩幸福訂婚宴」，邀請基金會服務的8名阿公阿嬤參加，為婚宴暖身。

    華山基金會表示，目前基金會推行「愛老人，中秋亮起來」公益活動，中秋關懷禮380元，中秋餐會套票700元、一桌7000元，期盼各界響應認助套票、認桌，陪伴弱勢長輩長長久久、感受幸福甜蜜的時刻。

    華山基金會找來104歲人瑞許阿嬤（左二），為訂婚的鄭姓阿公夫妻祝福。（華山基金會提供）

    華山基金會找來104歲人瑞許阿嬤（左二），為訂婚的鄭姓阿公夫妻祝福。（華山基金會提供）

    圖 圖
    圖 圖
