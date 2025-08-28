為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    護理師高考榜首 新生醫專「學霸」杜欣鳳揭心法

    新生醫專護理科學生杜欣鳳勇奪今年度第二次專技高考護理師考試的全國榜首。（新生醫專提供）

    新生醫專護理科學生杜欣鳳勇奪今年度第二次專技高考護理師考試的全國榜首。（新生醫專提供）

    2025/08/28 18:08

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕新生醫護管理專科學校護理科20歲學生杜欣鳳，國中課餘協助護理師處理學生傷口，早早萌生「照顧別人的心」，毅然選讀護理科，校排向來維持第1、2名，她參加今年度第2次專技高考護理師考試，藉考前2個月參加學校衝刺班，白天上課，晚上複習與練題目，遇疑惑就問老師，抓緊時間苦讀至凌晨12點，在全國近50個護理學院系所、逾1．3萬名考生的激烈競爭中，勇奪榜首。

    杜欣鳳應試5科目，基礎醫學82分、基本護理學與護理行政94分、內外科護理學96分、產兒科護理學94分、精神科與社區衛生護理學90分，總分456分。她今天分享，7月26日考完後對答案，大概就知道能考到自己設的450分目標，「當時心情比昨天榜單揭曉還要激動。」畢竟考榜首不是簡單目標，就算不是榜首，這幾個月努力也不會白費。

    杜欣鳳對基礎醫學最感苦手，她說，這科須記繁瑣藥名、藥理作用，並應用到臨床情境，題目很活，她靠下課時間多問老師不懂之處，克服難題；內外科護理學須讀人體許多複雜系統，一般學生都感困擾，她的心得是先記熟神經、內分泌系統等常考單元，並謹記老師分析考題趨勢，搭配近5年考古題，融會貫通，且乖乖做完學校作業，「既然讀書是自己可以做得好的事，就認真把握。」

    護理科主任陳嘉雯說，學校護理科在這次護理師國考中，前10名中佔了第1、3、4、5與第9名，近3年孕育2位全國榜首，護理科在課程設計讓學生在校園就先與臨床場景接軌，也是學生在國考表現突出關鍵。

    新生醫護管理專科學校護理科學生杜欣鳳（左四）勇奪今年度第二次專技高考護理師考試的全國榜首。左二為護理科主任陳嘉雯，左三為董事長劉奕彩，右三為導師盧淑敏。（新生醫專提供）

    新生醫護管理專科學校護理科學生杜欣鳳（左四）勇奪今年度第二次專技高考護理師考試的全國榜首。左二為護理科主任陳嘉雯，左三為董事長劉奕彩，右三為導師盧淑敏。（新生醫專提供）

