遭爆電梯害顧客受困不只一樁 !未通報塞千元禮券了事...台中大遠百回應了

台中大遠百電梯發生關人意外，都發局已貼勒令停用公告。（圖：市府提供）

2025/08/28 17:41

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中大遠百上週日（24日）電梯故障，19名消費者受困近1小時才脫困，有民眾爆料「卡關」電梯出事前一天，也發生近20人被關半個多小時，但兩次故障百貨業者均未通報警消，企圖「私了」，事後給每位受困者1000元百貨禮券打發，痛斥根本不重視消費者安全。

對此，台中大遠百指出，故障發生後均依SOP第一時間先內部優先排除，沒有刻意隱瞞，發放禮券是對受困民眾略表慰問心意。

台中市都發局指出，大遠百24日發生民眾受困電梯事件後，經查事故電梯的使用許可證有效期限到明年1月12日止，近一年均有保養紀錄上傳，尚符規定；保養廠商研判，因機房過熱造成控制系統異常，而啟動自動安全機制，鎖機暫停運作，目前都發局已張貼勒令停止使用告示，待檢修後將委託檢查機構辦理複查，合格後才能再啟用。

都發局另指出，目前除該部電梯外，也將全面檢驗該百貨電梯，並呼籲各百貨業者務必加強電梯保養與安全檢查。

大遠百日前傳出電梯「卡關」，卡在二、三樓夾層間，民眾受困其中久未脫困，有人自行通報消防局協助，才讓事件曝光，今有民眾爆該部電梯其實前一天（23日）也發生關人事件，當時約有近20人受困，民眾不滿指出，電梯兩次「關人」，百貨業者均未第一時間通報消防局，竟只企圖自行解決，事後發給受困民眾千元禮券，企圖堵住消費者的口，處理令人不滿。

大遠百指出，該部電梯之前並無異常，確實曾在23日一度發生電梯抵達樓層後電梯門未打開，近20人受困，均依SOP處理流程內部優先排問題，當天因電梯停在樓層平面，內部人員從電梯外開門，約30到40分鐘排除障礙，受困民眾均順利離開。

大遠百指出，第二天（24日）又出現故障，內部接獲電梯故障通報後，尋線找到電梯困在二、三樓中間，因無法內部自行排除，也第一時間請電梯廠商前來處理，並非刻意不通報警消，對於民眾前來消費受困電梯深感歉意，才發放千元禮券表示慰問，不是「封口費」。

大遠百指出，全館共有12部電梯，每個月均有維修，對於發生電梯困人意外，目前內部已全面再巡檢全館電梯，確保民眾使用安全。

