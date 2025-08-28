屏縣60學子暑期深入社區 地方創生見習行動計畫秀成果

屏東縣萬巒鄉赤山社區發展協會（老厝54）榮獲「地方創生見習行動計畫」第一名肯定。（屏東縣政府提供）

2025/08/28 17:34

〔記者羅欣貞／屏東報導〕公部門與民間攜手培育人才，屏東縣政府今年暑假推出地方創生見習行動計畫，共有23組地方創生團隊帶領60位青年學子深入地方見習，為社區提供創意與想法，勞動暨青年發展處今（28）日舉辦成果展，屏東縣長周春米頒獎勉勵，肯定學子見習期間的努力與收穫。

屏東縣長周春米表示，青年政策是她執政重點項目之一，尤其是青年的就業環境與職涯發展，透過地方創生見習，不僅讓學生深入了解屏東的風土文化，也讓地方注入更多元活力，這段經驗想必已在學生心中種下「創生種子」，未來將成為推動地方發展的新力量。

獲得優異團隊第一名的「老厝54」團隊成員戴苡亘分享，他們來自屏東科技大學食品科學系，透過專業輔助社區產品送檢，提升品質保障，甚至學習短影音行銷、參與市集擺攤，她也運用華語領隊的專業，協助社區優化遊程，讓更多旅客走進萬巒，謝謝縣府、指導老師與地方創生團隊，讓他們有機會把課堂上學到的知識帶進社區，也把屏東的故事傳出去。

勞青處長李雨蓁表示，今年地方創生見習行動以「以青培青」為主題，由在地青年帶領見習生一步步認識屏東，成果讓人真切感受到各鄉鎮的風土與溫暖，也看見創生團隊用心地指導與陪伴。相信這些體驗不僅拓展學生視野，更讓「青年回鄉」的可能逐步成形。

勞青處表示，縣府將持續推動地方創生見習行動，透過跨域合作與資源整合，讓更多青年參與地方發展，累積實務經驗並培養專業能力，也期待青年因為這份在地的體驗，更加認識屏東、愛上屏東。

屏東縣政府舉辦地方創生行動見習成果展，見習學子齊聚一堂分享所見所學。（屏東縣政府提供）

