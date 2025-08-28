為愛哈啦的兒子長知識 台東餐廳老闆夫妻想到這個點子

崔宇樂（左）專注的聽著客人講述自己的人生歷程。（記者劉人瑋翻攝）

2025/08/28 17:47

〔記者劉人瑋／台東報導〕為了找到合適對象陪伴7歲兒子聊天，台東湘記美食餐廳老闆夫妻想到一個創意作法「才藝換食」，有興趣者聯絡店家後，篩選合適對話或教學內容，就能以才藝或聊天換取店內美食，一來可以拓展小孩人生視野，或學得才藝。今天首度有民宿業者參與，卻選擇將餐食成為「待用餐」給更有需要的人。

國小一年級的崔宇樂，從幼稚園大班時開始常駐店裡，看著爸爸崔哲綸、媽媽黃羿潔工作，他漸漸學會收錢、整理碗碟並補齊醬料，可是他最大興趣卻是扮演店內「聊天當擔」或「打卡對象」。由於性格外向，喜歡和客人天南地北亂聊，即使有時根本不懂內容，仍是聊到忘我。

崔宇樂說，爸媽下班後已經很晚，頂多只有睡前十分鐘可以陪他聊天，所以很喜歡找常客聊天。聽到爸媽推出的計畫，他覺得「很開心，終於有人能專程來陪他聊天，希望能聽到自然科學的內容，也想多了解客人的職業與人生」。

黃羿潔笑稱，兒子個性外向、反應快，小時候就喜歡跟大人相處，對話多於同齡小孩「他話多到，老師都會喊停，也敢與外國人相處」，甚至每年鐵人三項參賽者都會來跟他打招呼、聊天拍照，他像是打卡「景點」。

夫妻倆期望兒子能如其名「宇宙無敵快樂」，卻因工作繁忙，無法時時陪伴才萌生「讓有空的人陪他聊」，將「打工換宿」轉化為「才藝換食」，不限分享形式，例如崔宇樂最近想過縫娃娃，平時也畫畫，有意者可以先與店家討論後，再約定時間前來教學，甚至只是聊天也可以，不限項目，並希望能長久實行。

