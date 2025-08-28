為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中小學9/1開學 全國代理教師缺額降至412人

    2025/08/28 17:23

    〔記者林曉雲／台北報導〕中小學9月1日開學，全國公立中小學代理教師缺額數再降低，教育部最新統計，3303所公立中小學目前缺412名代理教師，在教育部和地方合力下，較8月25日的1429名已降低7成，將繼續努力使師資持續到位，確保新學期課務順利銜接。

    教育部國教署組長蔡宜靜說明，另為進一步強化師資調度，今日邀集代理教師缺額較多的三個地方政府（台北市、高雄市、桃園市）召開線上會議，並深入瞭解學校課務安排情形，經會議了解 部分學校持續招聘人力，同時課務亦已運用校內教師、跨校教師及退休教師等機制妥適安排，若學校聘任過程中有跨校合聘需求，教育部亦將協助補助交通費，以實際支持地方與學校，共同確保新學期各項課務順利銜接。

    蔡宜靜表示，114學年度國民中、小學開學日將屆，各地方政府代理教師招聘進度，教育部逐日關心掌握各地方政府辦理情形，並即時提供必要協助，截至今（28日）統計，全國公立國民中小學3303校代理教師缺額約412名，較8月25日之1429名已降低7成，教育部衷心感謝各地方政府及全體學校同仁齊心投入，為開學前師資完備共同守護學生的學習權益。

