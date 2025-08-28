為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台中天津曬衣節20周年 萬件服飾100元起、補貨不間斷

    天津曬衣節明（29）日登場，結合春夏服飾出清特賣會，開設100、200元限時特賣專區，主打萬件服飾補貨不間斷。（記者蔡淑媛攝）

    2025/08/28 17:20

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕一年一度的天津曬衣節明登場，今年邁入第20個年頭，將於8月29日至31日在天津商圈（山西路至梅川西街間）展開，今年特別結合春夏服飾出清特賣會，開設100、200元限時特賣專區，主打萬件服飾補貨不間斷，滿百就送摸彩抽IPAD，還有DIY手作潮T體驗，滿足開學前夕與秋冬換季需求，買滿買全。

    天津曬衣節期間，商圈內設置「100元」及「200元」限時特賣專區，主打萬件服飾補貨不間斷，在特賣區消費滿百元即可獲得摸彩券一張（滿200元得兩張，以此類推），於8月31日下午5時舉辦現場抽獎活動，送出iPad等多項實用好禮。

    呼應年輕族群對個人風格，明天活動開幕當日，推出「DIY手作潮T」體驗活動，邀請手作熱轉印專業攤商進駐現場，設置創作體驗專區，讓民眾自由發揮、親手製作自己風格的潮T。

    此外，活動期間亦同步舉辦「靚T大競賽」網路票選活動，民眾可前往「天津路服飾商圈Facebook粉絲專頁」，對置頂貼文中的參賽T-shirt按讚，即完成投票，主辦單位將從得票最高作品的支持者中抽出一名幸運得主，贈送1萬元獎金。

    天津曬衣節開設「100元」及「200元」限時特賣專區，在特賣區消費滿百元即可獲得摸彩券一張。（記者蔡淑媛攝）

    2025天津曬衣節於8月29日至31日在天津商圈登場。（記者蔡淑媛攝）

