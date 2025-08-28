女山友攀馬博橫斷墜谷亡 家屬遺愛捐消防救災車

玉山園區馬博橫斷，今年雪季女山友賴玫霖不慎在稜線墜谷，南投消防人員下切450公尺尋獲賴女，最後以繩索接力將遺體帶下山。（南投縣政府提供）

2025/08/28 17:13

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山園區馬博拉斯橫斷，今年初雪季女山友賴玫霖登山不慎失足墜谷，南投消防人員當時下探450公尺峭壁將賴女遺體帶下山，該山難還被稱作是最困難的搜救任務，賴女家屬為感謝消防人員冒險救援，今以「賴玫霖女士」名義捐贈竹山分隊1輛消防救災車，盼強化救災量能，提升搜救品質。

該山難發生在今年1月30日，當時因逢雪季期間，包括賴女的一行8人登山隊前往馬博橫斷，惟途經烏拉孟斷崖時，賴卻在冰雪稜線墜谷，最後落在深450公尺的冰雪峭壁，尋獲時已被冰凍的砂石掩埋，當時搜救人員將賴女帶下山，還被稱為台灣山難史上最困難的搜救行動。

請繼續往下閱讀...

賴女家屬為感謝南投消防人員冒險犯難救援，運用賴女的意外身故保險金，透過「賴玫霖女士」名義捐贈1輛消防救災車給南投消防局，而賴女於彰化銀行服務的同事，也發起捐款募集約36萬元，並捐給該次搜救主力的玉山消防分隊添購救難器材。

賴女的堂兄賴永賢今代表家屬出席捐贈儀式，參與捐贈的人員也在現場默哀1分鐘，對遺愛消防的賴女及家屬表達敬意。

南投縣消防局長陳興傑也出席受贈，並向捐贈者致上最崇高謝意，也盼公開表揚能夠拋磚引玉，匯集更多社會力量投入救災行列。

女山友賴玫霖雪攀馬博橫斷不慎墜谷身亡，家屬遺愛人間捐贈南投消防局1輛消防救災車。（南投縣政府提供）

女山友賴玫霖雪攀馬博橫斷不慎墜谷身亡，賴女堂兄賴永賢（立者）代表家屬捐贈南投消防局消防救災車。（南投縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法