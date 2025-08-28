200億特別預算守住藥品韌性！準衛福部長石崇良拋「藥局供應網」構想

準衛福部長石崇良，今接受媒體聯訪時直言，藥品韌性將是上任後最迫切挑戰之一。（記者邱芷柔攝）

2025/08/28 17:14

〔記者邱芷柔／台北報導〕即將接任衛福部長的健保署長石崇良，今（28日）在健保署接受媒體聯訪時直言，藥品韌性將是上任後最迫切的挑戰之一。面對國際關稅風險，他直言，受衝擊最大的就是仍在專利期、仰賴進口且替代性低的藥品，政府已在特別預算中編列約200億元，優先守住214項進口專利藥，其中75至76項屬於必要藥物。

石崇良表示，關稅議題變數還很多，但不能等到危機發生才準備，未來將加快推動學名藥與生物相似藥上市，分散風險，「雞蛋不要放在同一個籃子裡」。對於即將屆滿專利的藥品，鼓勵國內藥廠及早切入，已過專利期的藥物，則透過修法，給予前兩家國內製造商與原廠同價待遇，提升投入誘因，對於國內製造品項不足三家的成分藥，不僅不調降藥價，必要時甚至能因原料成本調高藥價，以避免廠商退出市場，「這些都是在提升藥物韌性」。

他也提到，近期民眾最有感的就是胰島素供應吃緊，主要是因藥廠產線轉移，速效胰島素短期減產，雖然國內還有其他藥廠能供應，但「反應太慢」，導致市場一度緊繃甚至出現控貨現象。他拋出「藥局供應網」構想，仿效疫情期間口罩與抗病毒藥的分配模式，讓社區藥局之間能快速調度，避免病人跑遍藥局卻仍買不到藥。

「我們已經在跟藥師公會討論，如何建立像疫情當中的藥局網、藥品供應網。」石崇良說，過去藥品調度受限於法規，例如優良運送準則，導致藥品一旦離開供應商，就難以在藥局間流通，未來必須檢討規範。他強調，藥品韌性涉及的不只是藥廠生產，而是從供貨預警、專案進口、安全庫存，到社區藥局調度的整體管理，未來要在調度與供應平衡上「更敏感、更彈性」。

