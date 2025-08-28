為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    雲林年減265萬噸廢水 豬糞尿變「綠金」

    雲林縣養豬協會沼液沼渣運輸車啟用，助攻小型養豬場提高豬糞尿再利用率。（記者黃淑莉攝）

    2025/08/28 16:59

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林推動畜牧場糞尿做農地肥分使用逾10年，環境部規定年底前養豬場沼渣沼液再利用比率須達5%，雲林縣還有260家未達標，雲林縣養豬協會購買沼渣沼液澆灌車協助小場養豬戶載運，澆灌車今（28）日啟用，理事長吳英吉說，因應飼養環境進步，協會都會與豬農盡量去做，改變大家對養豬場的觀感。

    雲林縣長張麗善指出，雲林縣養豬頭數有151萬頭，高居全國之冠，截至今年8月豬糞尿再利用率約80%，全縣畜牧場有1203場，沼液沼渣農地肥分使用施灌486場、農業廢棄物個案再利用96場、放流水回收澆灌植物422場，扣除同時申請2種資源化利用者，共計957場投入畜牧資源化行列。

    張麗善表示，每年可減少265萬噸畜牧廢水排入河川，施灌面積達2226公頃，減少逾15萬包化學肥料使用，另已成立36隊沼液施灌車隊，補助畜牧場大場代小場7場及集中處理場1場，可處理約8.6萬頭豬隻廢水，每年減少約40萬噸廢水排放，年度發電效益達619萬度電，並減少8萬多噸二氧化碳排放。

    為協助未達規定、規模較小養豬場達標，養豬協會購置沼渣沼液澆灌車幫忙載運，吳英吉說，感謝環境部及縣府幫忙支付一半費用，可提高再利用率，減少化學肥料使用、降低河川污染，也讓民眾對養豬業觀感有所改變。

    環境部水保司簡任技正邱國書指出，雲林縣養豬協會畜牧糞尿集運澆灌車輛啟用具有指標性，且雲林在畜牧資源化推動領航全國，未來雲林經驗可推廣複製到其他縣市，有效解決河川污染問題。

    雲林養豬協會沼液沼渣澆灌車啟用，圓滿雲林縣畜牧場資源再利用最後一塊拼圖，提醒未達標的養豬場，多加利用雲林縣養豬協會所購置的澆灌車配合載運，以免受罰，協會電話05-6622810。

    雲林縣養豬協會沼液沼渣運輸車啟用，助攻小型養豬場提高豬糞尿再利用率。（記者黃淑莉攝）

