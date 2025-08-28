免費課輔學生成績飛躍進步 向陽課輔成立第7個課輔中心

向陽文教基金會宣布在南市南區竹溪里活動中心成立第7個課輔中心，並象徵性舉行揭牌議式。（記者蔡文居攝）

2025/08/28 16:55

〔記者蔡文居／台南報導〕向陽文教基金會長年推動跨縣市經濟弱勢低學業成就學生免費課輔教學，在台南市議員林美燕、曾培雅的接力協助下，今天宣布在台南市南區竹溪里活動中心成立第7個課輔中心，9月初舉辦開班茶會。

向陽文教基金會由前台南啟智學校校長鄭武俊，於1989年7月在台南市成立，至今已35年。1991年10月增設向陽志工隊，從2023年起，在南市議員曾培雅協助下，在東區忠孝國中成立第1個課輔中心，每週一至週四晚間各上2小時免費課輔。

向陽基金會聘請成大、南大及南台科大、崑山科大學生及退休老師授課，學生課業的進步明顯，據點逐年增加，包含去年北區延平國中、永康區大橋東橋里活動中心、山上區茂鴻電力總部、彰化溪州育創學院，今年也在永康區大灣高中設班。學生人數從17位增加到目前130位，累計幫助160位，超過半數成績都有大幅的進步，考上台南一中、台南女中各有1位。此外，5位拿到學校模範生獎表揚、10位在學校領到進步獎，基金會決定加快增設課輔分部。

市議員林美燕及基金會代表鄭金龍、曾培雅服務處執行長歐政豪，今天在南市議會共同召開向陽課輔南區分部成立的揭牌記者會，南區課輔中心每週二、三、五晚上6時至8時上課，學生包含大同、志開、南大、新興、進學等國小學生。

