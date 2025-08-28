為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    曾稱「萬華是疫情破口」 石崇良：造成民眾受傷願道歉

    準衛福部長石崇良表示，對於曾稱萬華是疫情破口，若造成萬華民眾受傷，很願意道歉。（記者邱芷柔攝）

    準衛福部長石崇良表示,對於曾稱萬華是疫情破口,若造成萬華民眾受傷,很願意道歉。(記者邱芷柔攝)

    2025/08/28 16:53

    〔記者林惠琴／台北報導〕準衛福部長將由健保署長石崇良升任，民眾黨發言人吳怡萱喊話，2021年6月新冠疫情期間，石崇良曾稱「萬華是疫情破口」，如果要接衛福部長，應先向萬華人道歉。對此，石崇良今（28日）表示，每個人都有失言的時候，「若這樣造成萬華民眾受傷，我也很願意道歉」。

    石崇良今日與媒體座談，被問及對於衛福部政務次長林靜儀的「小腦袋說」，以及政務次長呂建德的「剿匪說」，都因為失言被外界檢討的看法，他表示，「每個人都有失言的時候，我也曾經失言」，並認為人都會有講錯話的時候，有時不用那麼嚴肅對待，但要引以為惕、謹言慎行。

    石崇良指出，過去在立院接受質詢時，依據疫調結果，脫口而出「萬華破口」，並非他的本意，他沒有要傷害任何人，也不知道會對居民造成影響，若造成萬華民眾受傷，他很願意道歉，表達他的歉意。不過，更希望的是大家走出疫情陰霾，因為共同經歷了一個世紀大劫，能夠緊密聯結在一起，對全體人民都是一種學習，對他也是一種學習。

