新北耶誕城了無新意又塞車 黃淑君：網友譏不如停辦改普發4.6萬

2025/08/28 16:59

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市年度3大活動包含河海音樂季、天燈節、歡樂耶誕城，耶誕城在板橋鬧區舉辦，年年都因交通壅塞引發民怨，市議員黃淑君今（28）日質詢指出，耶誕城市府編列7000多萬元預算，廠商還對外募資3000到4000萬元，活動破億，卻遭民眾批評近年了無新意、塞車擾民，新北市審計處是否有對此檢討？還有民眾認為不如停辦耶誕城，改普發4.6萬現金。審計處長張錫朧說，將依據議員意見對市府編列預算進行審查。

黃淑君指出，市府是否評估過耶誕城帶來的經濟效益？大眾頻頻批評耶誕城塞車擾民，近年活動也被批了無新意，每逢耶誕城舉辦期間，市府周邊的YouBike租賃站均暫停使用，還有嚴重塞車問題，交通壅塞導致民眾不滿；市府近年對耶誕城編列預算倍增，預算已達約7000多萬元，盼審計處據此進行審查。

張錫朧回應，耶誕城部分經費來自對外募資，將依據議員意見對市府編列預算部分進行審查。

黃淑君進一步質疑，耶誕城預算龐大，廠商對外募資多少？這仍是以耶誕城名義募資，也應受監督，也質疑市府的人次計算、經濟效益如何計算？若是將經過板橋車站人次就當成耶誕城造訪人次顯有疑慮，畢竟板橋車站三鐵共構本就交通樞紐。

觀光旅遊局長楊宗珉說，各廠商募資狀況不同，約有4000萬元，耶誕城活動為期一個多月，大型活動2週就要破億元，人次計算為捷運站出站人次與自駕人次，經濟效益部分則以平均消費數乘以造訪人次計算，近年約可達60億。

