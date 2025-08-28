高市都計變更新制 增額容積計算基礎將由公告土地現值改為市價查估

高雄環狀輕軌增額容積實施範圍。（都發局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市都市計畫委員會今（28日）審議通過環狀輕軌及鐵路地下化鳳山計畫等重大建設增額容積變更案，將計算基礎由原「公告土地現值」改為「市價」查估，對齊中央及五都規範，確保增額容積價值反映市場機制，及強化大眾運輸導向發展動能。

高雄市都委會主委、副市長林欽榮強調，這次修正內容是配合中央政策方向、「都市計畫容積移轉實施辦法」、「高雄市審查容積移轉申請案件許可要點」及「都市計畫法高雄市施行細則」第24條之5規定，進行辦理都市計畫變更，調整增額容積價金計算方式。

林欽榮說，此次重大變革是將計算基礎由原「公告土地現值」改為「市價」查估，與其他五都制度接軌，讓增額容積的價值能反映市場機制，並增訂以公共設施保留地折抵價金的彈性機制，期建立穩健的自償性財源，優先挹注捷運黃線等重大建設。

都發局說明，新制有兩大重點，第一是價金計算方式改採市價，未來將委託3家以上不動產估價師事務所共同查估，以確保估價結果之客觀公正；第二是提供「半價半地」彈性選項，申請人得繳納至少50%的現金，餘額部分得以捐贈公設保留地方式抵繳，公共設施保留地項目除依「高市府審查容積移轉申請案件許可要點」第4點所列10項公共設施保留地外，新增停車場及捷運設施用地。

此外，新制也透過納入「公保地折抵」等彈性機制，協助業界平衡成本負擔。市府強調，未來將持續推動大眾運輸導向發展（TOD），於財務自償、都市景觀優化與政策公平間取得平衡。

鐵路地下化鳳山計畫（正義站、鳳山站）增額容積實施範圍。（都發局提供）

增額容積變更重點。（高雄市都發局提供）

