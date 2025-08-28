踩雷率最低！台南好禮徵選 60件名單出爐

永興醬油食品廠「蕙質白曝蔭油」也在台南好禮徵選中脫穎而出。（圖由台南市政府提供）

2025/08/28 16:47

〔記者王姝琇／台南報導〕台南好禮徵選結果出爐，從多達200件參賽作品中，精選出60件最具代表性的特色伴手禮。市長黃偉哲親自頒發獎牌表揚業者，期盼透過這些兼具文化與實用價值的在地好禮，帶動觀光發展，活絡地方經濟。

為推廣台南的優質商品與特色產業，南市府舉辦台南好禮徵選，精選60件具代表性的特色伴手禮。黃偉哲表示，台南向來是重禮數的城市，「送禮送到心坎裡」不僅是一句俗語，更是台南的待人之道；也正因眾多優秀業者共同努力，才讓「台南好禮」城市品牌持續被看見。他強調，「台南好禮是體面實用、物超所值的首選，『踩雷率最低、滿意度最高』」。

請繼續往下閱讀...

經發局長張婷媛表示，本屆吸引141家業者報名參賽，總計200件商品角逐殊榮。經過書面初審、實體審查與專家評選三階段嚴格評審，最終選出涵蓋「好禮」、「好鮮」與「好物」3大類別，總計60件特色伴手禮，展現台南送禮的多元風貌。

今年入選商品包括創立於1882年的益生堂凡吉力，首度以「益生堂八仙果（質感瓶裝）」參賽，將百年漢方文化與現代包裝完美結合，獲得好評；1917年創立的舊永瑞珍餅舖，傳承傳統糕餅文化，其經典的魯肉餅更是府城傳統糕餅文化代表。

青年返鄉創業者同樣表現亮眼。榮獲果醬界金牌的甜玉軒（果醬男孩）推出的「國宴桑葚紅酒果粒醬」，融合在地食材與奶奶的古法手藝，體現永續ESG精神。青農品牌「田舍小樸」的「茶樹純露調理水」則展現新世代的創意實力。

此外，五代傳承的「永興醬油食品廠」以台灣原生種黑豆釀造的「蕙質白曝蔭油」，在全球純粹風味評鑑中榮獲最高3星殊榮，也在本次徵選中脫穎而出。

張婷媛表示，得獎業者不僅包括知名品牌，更涵蓋傳承百年以上的老字號及具創意與永續精神的新興品牌，充分體現台南產業的多樣性與活力。為加強推廣，後續將透過知名YouTuber「CHILL一家人」及形象影片介紹得獎業者，並印製《台南好禮》手冊，作為企業及機關節慶送禮的首選參考。

台南好禮60件名單出爐，圖為大鋤花間咖啡生態農場的東山精品咖啡豆 × 龍眼花手工茶禮盒。（圖由台南市政府提供）

114年台南好禮徵選名單出爐28日舉行頒獎典禮。（記者王姝琇攝）

