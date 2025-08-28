2025上半年住宿人次超越疫前 旅館均價降2元、民宿降39元

2025上半年住宿人次超越疫前，旅館業平均房價2973元，較去年同期減少2元；民宿為2442元，較去年同期減少39元。（記者蔡昀容攝）

2025/08/28 16:42

〔記者蔡昀容／台北報導〕國旅熱度回溫，交通部觀光署今天（28日）公布統計，2025年上半年旅宿業（旅館、觀光旅館、民宿）住客3931.2萬人次，超越2024年同期3784萬人次、疫情之前2019年同期3864.5萬人次，已恢復至疫前水準。旅館及觀光旅館平均房價2973元，較去年同期減少2元；民宿為2442元，較去年同期減少39元。

觀光署今天公布上半年旅宿業營運狀況。旅宿組副組長鄭憶萍分析，疫後剛開放時，國人報復性出國旅遊，經過幾年消化，今年已緩和下來，國內住宿熱度恢復至疫情之前。她指出，雖然國人一日遊比例高達7成5，不過國旅去年度創新高達2.2億人次，總體母數增加情況下，也會帶動過夜旅客人次。

請繼續往下閱讀...

今年上半年旅宿業情況，住客人次方面，本國籍旅客2934.6萬人次，較去年及疫前成長3％、22％，外國籍旅客996.6萬人次，較去年成長8％，已恢復疫前7成。

客房住用率方面，旅館業51.09％，較去年同期49.1％，成長4.05％；民宿22.35%，較去年同期22.75％，略降1.76％。

平均房價方面，旅館及觀光旅館均價2973元，較去年同期2975元減少2元、下降0.07％；民宿為2442元，較去年同期2481元減少39元，下降1.57％，房價漲幅趨勢略為趨緩，並呈現分眾化趨勢，79%業者低於平均，均價約2009元；21％業者高於平均，均價約4598元。

旅宿家數方面，旅館、觀光旅館、民宿共計1萬5760家，較去年同期1萬5306家，增加454家、成長3％；其中民宿2019年8893家、去年1萬1868家、今年上半年達1萬2354家，市場顯著成長。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法