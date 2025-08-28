9/1開學 新店部分YouBike站無車可借 交通局：已要求落實95％見車率

114學年度9月1日即將開學，新北市議員陳乃瑜質詢指出，民眾頻頻陳情新店地區部分YouBike租賃站經常無車可借。（陳乃瑜提供）

2025/08/28 16:39

〔記者黃子暘／新北報導〕114學年度9月1日即將開學，新北市議員陳乃瑜質詢指出，民眾頻頻陳情新店地區部分YouBike租賃站常無車可借，還有人連走9站都借不到。陳乃瑜說，新店永安街、永平街一帶共有9個YouBike租借站，照理應有215台車，開學在即，要求交通局督促改善，否則學生如何通勤？交通局副局長林麗珠回應，前陣子確有無車可借狀況，已依照合約對廠商開罰，下週一將督促廠商確保落實合約95%見車率。

陳乃瑜表示，目前還是暑假，租車已如此吃緊，開學後如何滿足學生通勤需求？以新店新和國小周邊為例，永安街、永平街一帶共9站，理論上應配置215台車，實際狀況卻連非尖峰時段可租賃車輛都寥寥無幾，文山國中周邊站點也面臨相同問題。

請繼續往下閱讀...

陳乃瑜質疑，市府是否在監督YouBike調度上嚴重失靈，造成通勤族不便？應立即改善，否則開學後，將影響市民及學生通勤。

林麗珠指出，經調閱資料查明，前陣子確有無車可借的狀況，已經依照合約對廠商開罰，並要求廠商加強調度車輛、將見車率維持在95%以上；交通局有後台資料可以調閱，如有長時間無車的狀況，均有資料可以查詢、開罰，開學日交通局將督導確認相關站點有車可借。

交通局副局長林麗珠回應，前陣子確有無車可借狀況，已依照合約對廠商開罰，下週一將督促廠商確保落實合約95%見車率。（陳乃瑜提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法