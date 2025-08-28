大人細子鬧熱打嘴鼓 苗栗鄉親講客語拿獎金

苗栗縣政府將於10月19日舉辦｢苗栗縣大人細子鬧熱打嘴鼓比賽」，總獎金37萬6千元。（記者彭健禮攝）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣是客家大縣，政府積極推動並鼓勵講客語，為營造家庭客語友善環境，讓親子在日常生活中能輕鬆自在以客語交談對話，將於10月19日舉辦｢苗栗縣大人細子鬧熱打嘴鼓比賽」，總獎金37萬6千元，9月4日起開放線上報名，至9月30日或額滿為止，歡迎鄉親報名講客語、拿獎金。

縣府今（28）日為活動宣傳，縣府文化觀光局長林彥甫說明，家庭是傳承客語的重要場域，縣府去年首度舉辦此項比賽，以親子客語日常對話為主題，獲熱烈回響，今年擴大辦理，組別仍區分為幼兒及國小低、中、高年級4組，惟每組名額均從去年的10隊增至15隊；各組評選出前3名，頒發2萬、1.6萬及1萬元獎金，另有佳作及優勝隊伍各3千及5千元獎金，總獎金37萬6千元。

林彥甫表示，比賽規則，每隊成員至少要有1名學童和1位同住親屬，隊員上限4人，比賽主題分餐飲購物、健康醫療、交通旅遊及休閒娛樂等4大類20個題目，10月19日當天採現場抽題進行比賽。詳情請至苗栗縣政府文化觀光局官網查詢。

縣長鍾東錦表示，客家母語是老祖先留下來的智慧，儘管腔調互有差異也各具特色，但最重要的是要把母語融入家庭和學校的日常生活中，尤其讓年輕一輩的有興趣學習也習慣講客家話，並以客家人為榮、以講客語為傲。

