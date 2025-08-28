為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台中「天津路曬衣節」七夕開逛 封街3天交通攻略看過來

    天津路曬衣節29日七夕情人節登場，警方今天公交通管制圖。（警方提供）

    天津路曬衣節29日七夕情人節登場，警方今天公交通管制圖。（警方提供）

    2025/08/28 16:25

    〔記者許國楨／台中報導〕一年一度的台中北區「天津路曬衣節」活動29日七夕情人節登場，為期3天，現場封街管制，周邊淨空，轄區第二分局已規劃交通疏導措施，提醒遊客提前規畫交通方案，購物時注意身上貴重財物，避免宵小有機可乘。

    第二分局今天說，活動8月29日（週五）到31日（週日）封街舉辦，屆時封閉天津路2段（梅川西路至山西路間），周邊淨空，全面禁止汽、機車通行，車子可停到附近多處停車場，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，避免違規停車影響交通，活動期間請遵守員警及義交指揮，讓交通更順暢。

    （一） 管制時間：

    1、8月29日：6時至21時。
    2、8月30日：11時至21時。
    3、8月31日：11時至24時。

    （二） 管制路段：

    1、天津路2段（山西路至梅川西路），不含文昌東一街、文昌東二街等路口。
    2、活動範圍場地汽、機車全面禁止通行，兩側路邊及周邊停放車輛淨空。

    （三） 大眾交通運輸資訊：

    1、公車：【天津路商圈】下車，搭乘6、6副、29、32、33、61、86、86E、86W、850、101、108、500、500跳蛙、500延、500延區2、500延區3、525、綠4、綠4延號公車，步行4分鐘即到達。

    2、捷運：【中清文心站】下車，沿中清路方向往市區方向，至天津路左轉，步行約700公尺約8分鐘可到。

