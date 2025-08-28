樂捐救災物資 台南鹽水2修繕營造商有愛

公路局協力廠商廣昱成營造、全輝營造投入台南鹽水區受災房屋修繕，再各捐贈帆布、太空包和酒精消毒液等救災物資。（記者楊金城攝）

2025/08/28 16:18

〔記者楊金城／台南報導〕交通部公路局的協力廠商廣昱成營造、全輝營造投入台南鹽水區受災房屋修繕，今天（28日）再各捐贈300件帆布、500個太空包和20箱酒精消毒液等救災物資，各價值約100萬元，全輝董事長楊俊德、廣昱成總經理楊善惇說，為收購帆布，到台東、台中、高雄等地調貨，不問價格，有就好，希望幫助災戶。

帆布用以遮蓋破損屋頂避免雨天屋內漏水，在丹娜絲風災後，奇貨可居，目前1件30台尺乘以30台尺的帆布價格約2000元。

鹽水區長陳文琪指出，楊柳颱風後，因災戶鋪蓋的帆布又破損，民眾需求再起，房屋修繕、營建和石綿瓦廢棄物清運都要用到太空包，災後環境消毒也須重視防疫，感謝廣昱成、全輝各捐贈價值百萬元的帆巾、太空包和酒精救災物資，民眾可向公所登記免費索取。

公路局副局長林聰利說，廣昱成、全輝主要承包南橫、南迴的搶險和災修工程，一般人稱的「蜘蛛人」，工作艱辛又危險，感謝2營造廠商全力支援災區修繕、認養弱勢戶和捐贈救災物資。

目前公路局和鹽水公所媒合政府13家協力廠商修繕災屋，至今天為止，鹽水區已完工50戶、施工中44戶，另13家廠商認養低收、中低收入戶等弱勢戶無償修繕8戶（已完工7戶），還有中鼎公司認養5戶（勘查中）、經濟部水利署認養10戶（勘查中）。

鹽水受災戶鋪蓋帆布遮雨，需求再起。（記者楊金城攝）

鹽水災屋修繕、拆除產生營建廢棄物，需要太空包清運。（記者楊金城攝）

