瓦斯表籍登載錯誤8年 用戶遭追繳1.9萬 竹瓦致歉將協商補繳費用

新竹縣1名住戶的瓦斯表籍登載錯誤，相鄰2用戶出現瓦斯費用錯置，近日遭新竹瓦斯公司追討8年共1萬9000元費用。縣議員邱靖雅質疑業者管理疏失，卻要求用戶全額負擔，顯然不公平。（記者廖雪茹攝）

2025/08/28 16:15

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣1名住戶的瓦斯表裝錯，導致用量長期計算錯置，近日遭新竹瓦斯公司追討8年共計1萬9000元費用。縣議員邱靖雅接獲陳情，質疑業者管理疏失，卻以「使用者付費」為由要求民眾全額負擔，顯然不公平；竹瓦對此表示，除造成用戶不便致歉，並將與用戶進一步協商。

邱靖雅表示，經了解，該案可追溯至2017年，因裝表及登錄錯誤導致計費失準，因該住戶長期以銀行轉帳繳費，帳單金額均為數百元，從未被提醒異常，直到近2年更換電子表，家中瓦斯無法使用，檢修人員才發現資料錯置。

請繼續往下閱讀...

邱靖雅批評，此案因發生年代久遠，無法追溯當年承包商，竹瓦遂向民眾追討8年累積費用共1萬9000元。但經她詢問，多數縣市僅有抄錯表案例，幾乎沒有發生過「裝錯表」情況，該案凸顯業者的管理問題。這起罕見案件已送交新竹縣政府消保處調解。

竹瓦公司總經理邱世昌回應表示，此案是因表籍登載錯誤，導致相鄰2用戶出現瓦斯費用錯置情形。無論是汰換表廠商疏失，抑或同仁登載錯置，瓦斯公司都有疏失，責無旁貸。公司內部已針對此事召開會議，造成用戶不便，已責成主管拜訪用戶致歉，並與用戶協商補繳費用及付款方式。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法