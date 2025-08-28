熊讚「心型眼」夢幻造型亮相！ 浪漫夏日節陪你看煙火

全新亮相的「愛心眼神」6公尺高熊讚氣偶及夢幻好拍的熊讚小屋，於大稻埕碼頭5號水門熱鬧登場。（圖由北市觀傳局提供）

2025/08/28 16:11

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市吉祥物熊讚全新造型亮相，今年大稻埕夏日節期間適逢七夕情人節，除了有浪漫的煙火秀綻放之外，熊讚氣偶也特別公開「愛心眼神」全新造型，超萌的「心型眼」6公尺氣偶在大稻埕夏日節首次現身，台北市政府觀光傳播局表示，即日起到29日，大家可前往大稻埕碼頭5號水門，與「愛心眼神」熊讚氣偶拍照，還可以探訪夢幻好拍的熊讚小屋，另外在8月30日熊讚更將驚喜現身大稻埕夏日節現場，與大朋友小朋友們互動拍照。

觀傳局指出，熊讚特別在七夕情人節公開「愛心眼神」全新造型，陪伴大家度過浪漫七夕佳節；熊讚小屋則搭配繽紛燈飾與夏夜主題裝飾，營造適合親子與朋友同遊的溫馨場景。活動期間只要在熊讚小屋或熊讚氣偶前拍照打卡，並追蹤熊讚官方臉書帳號，就有機會獲得限量熊讚周邊小物。

觀傳局長余祥表示，今年熊讚以6公尺高氣偶與熊讚小屋帶領大家參與各項城市活動，不僅向民眾傳遞熊讚的愛與歡樂，也希望能讓更多人了解台北市的熱情與活力，為配合2025大稻埕夏日節，熊讚特別為熊粉們設計精美的「七夕煙火版」限定徽章，以絢爛煙火圖案搭配拿著巨大愛心的超萌熊讚，完美呈現大稻埕夏日節的獨特魅力。

觀傳局推出限量「大稻埕夏日節七夕限定．熊讚徽章」。（圖由北市觀傳局提供）

