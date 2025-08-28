為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    安坑輕軌推「安坑小資卡」月票活動 150元30天搭到飽、滿趟次再贈禮

    新北大眾捷運公司指出，自今年9月起至2026年1月推出限時150元「安坑小資卡」月票活動。（新北捷運公司提供）

    新北大眾捷運公司指出，自今年9月起至2026年1月推出限時150元「安坑小資卡」月票活動。（新北捷運公司提供）

    2025/08/28 16:05

    〔記者黃子暘／新北報導〕為幫助搭乘新北安坑輕軌的通勤族降低交通支出，新北大眾捷運公司指出，自今年9月起至2026年1月推出限時150元「安坑小資卡」月票活動，月票方案設計為購卡後30天內可無限次數搭乘安坑輕軌，持小資卡旅客於當月搭乘安坑輕軌40次以上，還可以在次月底前兌換專屬好禮，盼藉此培養旅客搭乘安坑輕軌習慣。

    捷運公司指出，限量紀念卡設計以三枚50元銅板作為意象，再結合安坑輕軌「K」代碼及路線色彩，兼顧實用性與收藏紀念價值；安坑輕軌沿線有陽光運動公園、耕莘醫院、中小學與科技大學等地點，盼藉由優惠方案吸引休閒、就醫與通學民眾參與，更可引導學生培養善用大眾運輸的習慣。

    捷運公司說，藉由月票活動，也有助於公司精準掌握民眾通勤需求，未來將持續觀察活動成效，滾動檢討優惠內容，並逐步擴大多元票證應用範圍。

    新北大眾捷運公司指出，自今年9月起至2026年1月推出限時150元「安坑小資卡」月票活動。（新北捷運公司提供）

    新北大眾捷運公司指出，自今年9月起至2026年1月推出限時150元「安坑小資卡」月票活動。（新北捷運公司提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播