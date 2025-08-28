安坑輕軌推「安坑小資卡」月票活動 150元30天搭到飽、滿趟次再贈禮

新北大眾捷運公司指出，自今年9月起至2026年1月推出限時150元「安坑小資卡」月票活動。（新北捷運公司提供）

2025/08/28 16:05

〔記者黃子暘／新北報導〕為幫助搭乘新北安坑輕軌的通勤族降低交通支出，新北大眾捷運公司指出，自今年9月起至2026年1月推出限時150元「安坑小資卡」月票活動，月票方案設計為購卡後30天內可無限次數搭乘安坑輕軌，持小資卡旅客於當月搭乘安坑輕軌40次以上，還可以在次月底前兌換專屬好禮，盼藉此培養旅客搭乘安坑輕軌習慣。

捷運公司指出，限量紀念卡設計以三枚50元銅板作為意象，再結合安坑輕軌「K」代碼及路線色彩，兼顧實用性與收藏紀念價值；安坑輕軌沿線有陽光運動公園、耕莘醫院、中小學與科技大學等地點，盼藉由優惠方案吸引休閒、就醫與通學民眾參與，更可引導學生培養善用大眾運輸的習慣。

捷運公司說，藉由月票活動，也有助於公司精準掌握民眾通勤需求，未來將持續觀察活動成效，滾動檢討優惠內容，並逐步擴大多元票證應用範圍。

