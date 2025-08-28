照顧代理教師 嘉縣推4項政策保障

嘉義縣長翁章梁在校長會議時表示將提出政策保障代理教師權益。（圖由嘉義縣政府提供）

2025/08/28 16:05

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為提升教育品質並照顧長期辛勞的代理教師，嘉義縣政府推出如健檢補助等4項制度性保障政策，關懷40歲以上的教師及教保員，從健康保障到薪資待遇，提升工作尊嚴與職業保障。

縣長翁章梁表示，嘉義縣約有650名長期代理教師及代理教保員，在學校教育及孩子成長過程中扮演關鍵角色，此次推出政策，確保代理教師及代理教保員在健康、薪資與職涯發展上獲得全面保障。

請繼續往下閱讀...

縣府教育處說，為保障40歲以上的代理教師與代理教保員的身心健康，嘉義縣政府自第2學年起，為服務滿1年的代理教師與代理教保員提供最高4500元的健康檢查補助，此補助首次納入全體代理教師與代理教保員，確保他們在健康保障方面得到與正式教師同等的關照。

新政策規定代理教師的薪資將依其最高學歷敘薪，並可隨著學期中取得更高學歷而立即調整薪資，無需等待下一學年。

開放代理教師申請過往教學年資提敘，讓曾有合法教學經驗的代理教師，無論是在嘉義縣或其他縣市，都能夠將其年資納入薪資計算，公平調整薪級；訂定「114年度優質代理教師推薦計畫」，鼓勵各校推舉表現優異的代理教師，並由縣府進行表揚。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法