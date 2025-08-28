為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    為爵士音樂節10天活動砍17棵樹 中市議員江肇國批市府荒唐離譜

    江肇國痛批市府為爵士音樂節人流動線，竟大批砍樹，痛批市府行徑「荒唐離譜！」要求把樹種回去。（記者蔡淑媛攝）

    江肇國痛批市府為爵士音樂節人流動線，竟大批砍樹，痛批市府行徑「荒唐離譜！」要求把樹種回去。（記者蔡淑媛攝）

    2025/08/28 16:45

    首次上稿：16:34
    更新時間：16:45（新增台中市建設局回應）

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中爵士音樂節將於10月下旬舉行，市府今天中午突然移除會場市民廣場公益路側、勤美誠品前的整排17棵路樹，引發民怨，台中市議員江肇國接獲大量來電後要求停工，留下3棵樹，痛批市府行徑「荒唐離譜」，要求把樹種回去。

    台中市建設局：路樹移植是為了避免影響行人

    台中市建設局回應，為了行人安全，路樹在必要情況下經過專家審議會採取移植，路樹有工程的部分會先圍起來，避免影響到行人，今日路樹移植一事與爵士音樂節無關。

    爵士音樂節已舉辦20年，江肇國指出，卻在此時以活動因「人潮洶湧需優化動線」為由砍掉路樹，理由極其荒謬，他強調，市民廣場是市民日常休閒、散步、運動的公共空間，「不是為了一年僅十天的爵士音樂節存在」，更質疑，若市府跨年晚會人潮更多，難道中央公園的樹木也要移除！」

    江肇國氣憤指出，移樹當下立即致電養工處，獲得「立刻停工」的承諾，但他趕到現場時仍發現施工持續進行，持續將樹木移除，批評市府「一面答應、一面偷施工」，根本毫無誠信。

    江肇國強調，這項決定完全沒有經過地方溝通，民代、里長與民眾全都不知情，顯示市府決策過程草率，他要求市府停止工程，把樹木種回去，除非市府能提出全民可以接受的合理理由，否則請把原本的市民廣場還給大家，並公開召開地方說明會，向市民交代清楚。

    市府今天中午突然移除勤美誠品前、市民廣場旁公益路整排17棵路樹，引發民怨。（江肇國提供）

    市府今天中午突然移除勤美誠品前、市民廣場旁公益路整排17棵路樹，引發民怨。（江肇國提供）

    市府今天中午突然移除勤美誠品前、市民廣場旁公益路整排17棵路樹，引發民怨。（江肇國提供）

    市府今天中午突然移除勤美誠品前、市民廣場旁公益路整排17棵路樹，引發民怨。（江肇國提供）

    勤美誠品前、市民廣場旁公益路整排路樹被移除，引發民怨。（江肇國提供）

    勤美誠品前、市民廣場旁公益路整排路樹被移除，引發民怨。（江肇國提供）

    市府今天中午突然移除勤美誠品前、市民廣場旁公益路整排17棵路樹，引發民怨。（江肇國提供）

    市府今天中午突然移除勤美誠品前、市民廣場旁公益路整排17棵路樹，引發民怨。（江肇國提供）

