新竹國小附設幼兒園甫啟用6班即滿招 明年起開放全學區招生

新竹市新竹國小附設幼兒園新建工程啟用，一啟用即6班滿招，學生開心歡慶幼兒園啟用。（記者洪美秀攝）

2025/08/28 16:05

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府爭取中央經費斥資逾1億7100萬元、歷時2年興建的新竹國小附設幼兒園暨振興市民活動中心今天啟用，由教育部國教署副署長許麗娟與代理市長邱臣遠宣布啟用，原本僅收3班的附幼，今年新增2歲專班2班及3-5歲混齡班，一啟用即6班滿招，預估明年竹市採全學區開放招生後，新竹國小全新附設幼兒園將成為熱門指標學校。

新竹國小是竹市歷史最悠久的學校，已有128年歷史，重新打造的附設幼兒園結合振興里市民活動中心，原附設幼兒園只有3到5歲班3班，因應家長需求，增設2歲專班，同時整合里民活動需求，獲教育部補助8454萬元、內政部補助400萬元，加上市府自籌約8248萬元，共投入1億7102萬元，將新建的附幼擴充為3至5歲班4班及2歲專班2班共6班的幼兒園，且一開放招生即6班滿招。

請繼續往下閱讀...

此外，明年115學年度起，竹市將開放所有國小附幼為全學區，即家長可跨學區選讀幼兒園，教育處已進行國小附幼的盤點，新增2歲專班需求，強化改善國小附幼環境，期讓家長就近選擇適合的國小附幼就讀，滿足2-5歲的幼兒教育需求。

市府民政處表示，振興里過去長期借用新竹國小地下1樓防空避難空間作為里民集會場所，因設施老舊且缺乏無障礙設備，對長者使用相當不便。重建後的振興市民活動中心位在1樓，活動面積約82坪，空間寬敞明亮，可提供鄰里集會與節慶活動使用，也會開辦全齡友善課程，民眾有使用需求可向東區區公所申請借用。

新竹市新竹國小附設幼兒園新建工程啟用，一啟用即6班滿招，學生開心歡慶幼兒園啟用。（記者洪美秀攝）

新竹市新竹國小附設幼兒園新建工程啟用，一啟用即6班滿招，學生開心歡慶幼兒園啟用。（記者洪美秀攝）

新竹市新竹國小附設幼兒園新建工程啟用，一啟用即6班滿招，學生開心歡慶幼兒園啟用。（記者洪美秀攝）

新竹市新竹國小附設幼兒園新建工程啟用，一啟用即6班滿招，學生開心歡慶幼兒園啟用。（記者洪美秀攝）

新竹市新竹國小附設幼兒園新建工程啟用，一啟用即6班滿招，學生開心歡慶幼兒園啟用。（記者洪美秀攝）

新竹市新竹國小附設幼兒園新建工程啟用，一啟用即6班滿招，學生開心歡慶幼兒園啟用。（記者洪美秀攝）

新竹市新竹國小附設幼兒園新建工程啟用，一啟用即6班滿招，學生開心歡慶幼兒園啟用。（記者洪美秀攝）

新竹市新竹國小附設幼兒園新建工程啟用，一啟用即6班滿招，學生開心歡慶幼兒園啟用。（記者洪美秀攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法