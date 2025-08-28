第5屆航港大數據創意應用競賽 報名隊伍增近1倍創新高

第5屆航港大數據創意應用競賽學生組第一名是陽明交通大學「港好船訊息給你」組，左起蔡瑀芯、王映涵、游敏妍。（記者蔡昀容攝）

2025/08/28 15:56

〔記者蔡昀容／台北報導〕為促進航港產業數位轉型，交通部航港局舉辦「航港大數據創意應用競賽」，今年邁入第5屆，報名達79支隊伍、280餘人，隊伍、人數皆創新高。學生組第一名是陽明交通大學「港好船訊息給你」組；社會組第一名是陽明海運公司「AI航港智慧助理」組。

隨著科技進步與市場需求變化，運用大數據及數位科技創造競爭優勢，成為海運業積極探索重點。航港局公開航港數據資料於「iMarine航港發展資料庫」，並舉辦創意應用競賽，實踐公民參與政策，第五屆競賽今天頒獎，學生組、社會組各取前3名及數名佳作。

今年19所大專院校組隊參加「學生組」，參賽者來自航運、資訊、金融、統計、企管、數學等科系，也有藝術與造型設計學系共襄盛舉；社會組則以航運、資訊科技及生物科技等公司團體為主。

學生組獲獎者主要探討如何以數位科技提升港口運作效率以及促進港口綠色轉型，前三名依序是陽明交通大學「港好船訊息給你」、東華大學「綠港智研隊」及高雄科技大學「港府大書局」；社會組前三名依序是陽明海運公司「AI航港智慧助理」、台灣港務公司「Dr. LLM」以及智析研發公司「AIO」，內容包括海運監理作業優化建議、以自行開發網頁及APP強化決策支援，提升智慧監理可行性與效益性。

副局長陳賓權表示，今年參賽達79支隊伍，和去年45隊相比增加將近一倍，顯示大數據應用成為顯學，應用競賽在學業界也越來越受重視。過去四屆共22個隊伍進前3名，其中14件作品實際應用於iMarine資料庫，例如利用語言模型整理非結構化資料；今年也會盤點獲獎作品融入資料庫應用。明年將持續舉辦競賽，第一名獎金將從10萬元調高為15萬元，發掘更多優秀人才，發展更多創新實用方案。

學生組第一名是運輸與物流管理學系大三學生蔡瑀芯、王映涵、游敏妍。蔡瑀芯表示，高雄港貨物吞吐量較大，容易面臨塞港問題，導致船舶要在港外等待入港，因此團隊使用AI工具，計算出各船舶預計離開與預計抵港時間，達到最有效率的舶位安排，讓港外船舶能據此調整航速，避免在港外排隊空等，藉此達到減碳效果。

第5屆航港大數據創意應用競賽28日頒獎，學生組獲獎者合影。（記者蔡昀容攝）

第5屆航港大數據創意應用競賽28日頒獎，社會組獲獎者合影。（記者蔡昀容攝）

