屏東公益中秋伴手禮上市 7團體目標1萬盒

屏東縣長周春米邀請社會大眾踴躍支持中秋公益禮盒。（記者羅欣貞攝）

2025/08/28 15:54

〔記者羅欣貞／屏東報導〕促進身心障礙者社會參與與自立支持，屏縣7家庇護工場與身心障礙福利團體推出中秋公益禮盒，屏東縣政府今（28）日舉辦「月亮笑了．愛心到了」促銷會，廣邀社會大眾支持他們的產品，今年目標1萬盒。

活動由屏東縣長周春米與3位身障職人小菁、小樺、阿傑共同揭開序幕，在必勝烘焙研製所創辦人趙毓文指導下，共同完成DIY淋面雙檸糖霜蛋糕製作，展現職人精神與創意。

在勝利之家膳工坊工作的職人小樺，剛加入時非常害羞，一步步從清洗器具開始學習，逐漸掌握包裝技巧，做出厚片吐司與月餅等產品，如今她不僅能自信站上櫃台為客人結帳，還能熟練操作收銀機，十分受到肯定。

屏東縣政府今年運用公益彩券盈餘基金，協助印製產品型錄，並積極宣傳行銷，全力支持身心障礙福利團體及庇護工場的優質產品推廣，率先訂購20萬元禮盒，台灣郵政協會也響應善行，認購了28萬元，要為身心障礙福利團體及庇護工場創造更多就業與學習機會。

縣長周春米表示，縣府將持續結合企業資源與社會大眾的力量，以實際行動支持身心障礙者，創造更多自立發展的機會，並藉此傳遞公益價值與在地溫暖，讓中秋送禮更具意義，邀請社會各界踴躍支持身心障礙福利團體及庇護工場的用心製作，在佳節送禮的美好時刻，讓愛心化為行動，為公益注入力量。

屏縣今年中秋伴手禮共有7個身心障礙團體參與，分別為屏東縣自閉症協進會、屏東縣啟智協進會、屏東基督教勝利之家、基督教伯大尼之家、慢慢恆春烘焙坊庇護工場、向陽啟能協會、伊甸社會福利基金會創皂工坊等，種類有綠豆椪、土鳳梨酥、麻糬酥、廣式月餅、手工蛋捲、手工香皂及花草茶等多款應景好物。

屏東縣長周春米與3位身障職人—小菁、小樺、阿傑攜手完成DIY淋面雙檸糖霜蛋糕製作。（記者羅欣貞攝）

