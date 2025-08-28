搶亞洲資產管理中心大餅 勤業眾信成立「亞資創新服務中心」

勤業眾信成立「亞資創新服務中心」，左為勤業眾信總裁柯志賢、中為高市經發局副局長陳怡良。（記者葛祐豪攝）

2025/08/28 15:21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕金管會推動「亞洲資產管理中心」，首個試辦專區落腳高雄，已吸引26家銀行、投信、壽險業者進駐；台灣四大會計師事務所之一的勤業眾信，今（28日） 也在高雄成立「亞資創新服務中心」，加速佈局南台灣高資產財富管理市場。

「勤業眾信亞資創新服務中心」今天下午於中鋼大樓揭牌，勤業眾信總裁柯志賢、高市經發局副局長陳怡良，及聯邦銀行等19家金融業者齊聚，一同見證此關鍵時刻。

柯志賢受訪表示，勤業眾信響應政府政策，整合內部資源與專業服務，並運用在高雄深耕50年的基礎與經驗，成立「亞資創新服務中心」，將與業界有更多合作，提供台灣企業全面性的服務，包括稅務、財務、企管顧問等整合性服務。

針對未來會提供的服務，柯志賢說，主要有三面向，第一是稅務規劃與傳承家族辦公室等的稅務服務；第二是跨境金融服務，金融商品的財務管理、財務顧問服務等；第三是資產管理與數位轉型相關的企管顧問，希望透過這三方面的服務，協助台灣企業提升國際競爭競爭力，也就是提供「稅務法律與財富傳承、金融創新與數位監理、合規與風險管理」的一站式解決方案。

高市經發局副局長陳怡良強調，勤業眾信是台灣知名的會計師事務所，期待能帶著他們的客戶，一起進駐高雄「亞洲資產管理中心」，在高雄深根。

勤業眾信亞資創新服務中心南區主持會計師郭麗園指出，勤業眾信南區服務範疇橫跨台南與高雄地區，在地深耕已逾50年，「亞資創新服務中心」揭牌後，將攜手政府機構、在地金融服務、科技服務及新創企業，共同打造高雄成為亞太資產管理重鎮。

勤業眾信成立「亞資創新服務中心」，19家金融業者齊聚。（記者葛祐豪攝）

