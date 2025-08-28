嘉縣逾百校風災受損 9/1開學前清理完畢

學校進行環境清理、消毒。（記者王善嬿攝）

2025/08/28 15:22

〔記者王善嬿／嘉義報導〕丹娜絲颱風造成嘉義縣126間學校樹木傾倒、設施損毀，0728西南氣流豪雨也造成45間學校災損，災損金額達1.3億餘元，嘉義縣政府教育處申請教育部、行政院公共設施災後復建經費補助，及運用縣災損金、部分民間企業團體捐助款，陸續核定學校修繕施作；學校樹木倒伏、殘枝斷葉已逐一修剪，廢棄物清理部分，動支2500萬元並請國軍支援人力逐一清理，9月1日開學前將全面清理完畢。

受災學校之一的中埔鄉和睦國小，風災過後由師生、社區志工、家長、中埔鄉公所齊心協力，已經完成環境清理與設施修復，同時斥資350萬元，完成活動中心羽球場冷氣裝設，以及斥資100萬元打造資源班專班教室，都已經完工啟用。

嘉義縣長翁章梁今由教育處長李美華、中埔鄉長李碧雲等人陪同，關心和睦國小災後清理、開學整備情形，他說，9月1日各級學校開學，許多學校飽受丹娜絲颱風摧殘，部分學校還因0728豪雨淹水，暑假期間，學校校長、老師依舊忙碌進行環境清理、設施修復，也感謝社區志工、家長協助學校在最短時間內讓校園復原。

翁章梁說，謝謝很多縣市支援隊伍，協助嘉義縣進行校園環境清理，傾倒樹木部分教育處、環保局正配合清理，部分受災學校屋簷、遮陽板損毀，透過政府補助、嘉義縣災損金等經費陸續修繕復原，目前校園環境幾乎清理完畢，學生可安心上課。

課桌椅等上課設備已經備妥。（記者王善嬿攝）

嘉義縣長翁章梁（前排右二）今天到和睦國小關心開學前環境清理、校園設施復原情形。（記者王善嬿攝）

和睦國小開學前已將學校設施設備準備好。（記者王善嬿攝）

