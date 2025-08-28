台灣咖啡產業策略聯盟控「不作為」 農業部：已累積補助超過6千萬

時任副總統的賴清德曾出席2023年卓越盃示範賽，並親自頒獎給首獎的咖啡農，但卻傳出農業部原允諾補助該賽事經費卻斷炊。（資料照，記者朱沛雄攝）

2025/08/28 15:40

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣咖啡2023年起舉辦「COE卓越盃」賽事，本報接獲投訴指農業部原允諾補助COE賽事，但支持力道幾乎為零，3年來靠民間自行籌備4千萬元經費；農業部則回應，自2021年迄今累積已補相關經費逾6千萬元。

隨國內愛喝咖啡的人口增加，喝咖啡的人數超過茶，加上台灣咖啡豆幾乎百分百倚賴進口，台灣農民與產業人士部分投入咖啡樹種植生產咖啡豆，並組成咖啡產業策略聯盟，並加入卓越咖啡聯盟（ACE），並在2022舉辦COE卓越盃示範賽，隔年開始舉辦正式賽，並推線上拍賣，打造台灣咖啡精品形象，讓國產咖啡豆創下每公斤拍賣均價破5千元的好成績。

時任副總統的賴清德曾親自與會2023年的卓越盃賽事，當時賴清德致詞表示，因為有台灣咖啡農的技術跟執著，為台灣農業開啟另一春天並走出另一扇門。

2025年COE卓越盃賽事評選結果上月揭曉，今晚上9時將舉行國際競標，本報接獲台灣咖啡產業策略聯盟召集人林哲豪投訴，表示要推卓越盃評選前，拜會當時還是農委會的農業部，農委會允諾全力支持，但實際對台灣咖啡推廣卻採「不作為」態度，原有補助承諾跳票，拜會時還質疑為何該競標賽事舉辦金額超過千萬元 ? 為何要租用專門樣本烘豆機等做為評選器材 ? 甚至認為用烤箱烘烤替代即可，也質疑為何賽事要在高檔飯店舉行。

林哲豪表示，COE卓越盃因要邀請國際杯測師，並且透過國際競標方式提升台灣精品咖啡國際知名度，但該活動需要有國際授權金年費3百萬元，還有國際評審杯測師來台費用，以及承租大型國際賽事場地費用等，每年需要1500萬元，相關費用都靠他個人資產投入，也擔憂若農業部不再投入協助，恐讓該競標斷炊，最後台灣農民只能去參加中國COE卓越盃，台灣咖啡淪為中國咖啡的一部分。

林哲豪表示，台灣咖啡農很努力，讓台灣豆市占率達3%，價格是進口豆10倍以上，栽種過程未接受任何政府補助，是有尊嚴的農業，也有晉身精品潛力，若要將台灣咖啡打造為精品，國際評比賽事、包裝、行銷等都不可少。

農業部表示，自2021年仍在籌備階段，就支持該團隊用450萬元經費辦PCA賽事，也陸續在2022年、2023年陸續補助7百萬、737萬元經費，支持辦理國際競標與推動整合國產咖啡產業產製儲銷工作，加上相關輔導計畫，到2025年已累積補助經費超過6千萬元。

農業部表示，除經費支持，2022年輔導產業成立台灣咖啡產業策略聯盟，協助整合上下游產業，強化咖啡農和消費通路鏈結，除提供聯盟支持外，也協助地方政府、產業團體辦理產製技術輔導、生豆評鑑、展銷活動、機具設備補助等經費，絕無完全沒支持咖啡產業及其聯盟的情況。

農業部強調，支持咖啡產業發展，但會滾動檢討產品行銷策略，只要對產業整體發展有利，對全體咖啡農有幫助的行銷計畫會持續支持。

