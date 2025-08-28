協和電廠土壤污染 環境部：整治環評分開處理、改善完成才可開發

環境部重申，土壤污染整治與環境影響評估審查分屬不同法律程序，應分別處理，無先後順序，但仍強調，污染改善完成後，土地才可以利用並進行實質開發行為。（資料照，記者盧賢秀攝）

〔記者黃宜靜／台北報導〕基隆市環保局長馬仲豪今（28）日中午表示，針對協和發電廠土壤污染，依「土壤及地下水污染整治法」規定，公告協和發電廠區的廢水處理廠區、油槽區、發電機組區、開關廠區、灰倉區及鄰近用地與大門區等，合計面積45萬8670.09平方公尺，為土壤污染管控制場址。環境部重申，土壤污染整治與環境影響評估審查分屬不同法律程序，應分別處理，無先後順序，但仍強調，污染改善完成後，土地才可以利用並進行實質開發行為。

環境部表示，環評委員審查重點主要聚焦於本案開發行為對環境的影響，而協和電廠環境現況，已依範疇界定辦理相關調查說明。

環境部說明，2月26日環評大會，環評委員已參酌公民團體提供的土壤污染調查報告，經審議做成將108年迄今自主調查報告納入附錄，增加土壤及地下水檢測地點、項目及頻率，後續應依土污法辦理等決議。至於台電公司是否有「環境影響評估法」第20條明知土壤污染事實，而未於環評書件記載，部分公民團體已向司法機關告發，應由司法機關釐清。

環境部指出，今年6月間協和發電廠經過基隆市政府進場查證，確認土壤有超過管制標準情形，目前基隆市政府正辦理污染場址公告作業，後續將由台電公司進行污染範圍調查，並提出污染改善計畫，進行整治。

環境部強調，於污染改善完成後，土地才可以利用並進行實質開發行為，係限制土地使用，而非禁止相關開發規劃程序。環境部將與基隆市環保局密切配合，協助後續監控整治工作執行，確保環境維護與民眾安全。

