南市人行步道高低不平 無障礙理事長林昭坤坐輪椅摔飛出去

南市無障礙協會理事長林昭坤日前在南市勞工育樂中心外的人行步道摔傷。（林昭坤提供）

2025/08/28 15:21

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市無障礙協會理事長林昭坤日前到南市勞工育樂中心上課，離開時因人行步道高低不平，一不小心連人帶輪椅摔個人仰馬翻，手肘也受傷，幸只是皮肉之傷。南市工務局表示，發生事故的鋪面已改善完成，目前南市每年編列5000萬元人行道維護費用，如發現人行道有問題，可向市民專線「1999」反映，會派人進行修護改善。

林昭坤今由南市議員李啟維陪同召開「改善人行步道不平」記者會，林昭坤表示，本月20日到勞工育樂中心上課，要離開時一時沒注意，因人行道破損高低不平，瞬間人就飛出去了，幸好只有手肘受到擦傷。

林昭坤說，每次不管自推還是被推輪椅在人行道上行進，總是提心吊膽，因為可能一時沒注意，壓到破損的透水磚或坑洞，瞬間人就會離開輪椅飛出去，尤其是人行道開口斜坡路緣石與馬路柏油路面銜接的地方，經常發現會有高低差，對輪椅使用者來講是一個莫大的陷阱。肯定工務局近期在健康路推動的人行道改善工程，工法較為友善，期盼未來市府能持續精進，從規劃階段就納入安全與人性化設計。

李啟維表示，政府應請交通助理員巡視人行步道，只要發現凹凸不平或高低落差，通報給政府相關單位進行改善，把傷害降到最低，還給身障輪椅族行的安全。

南市勞工育樂中心上課人行步道高低不平，輪椅族朋友一不小心可能就會摔飛出去。（林昭坤提供）

