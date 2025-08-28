為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    今年規模6.0以上地震達90起！ 專家示警：全球進入地震活躍期

    前中央氣象局地震測報主任郭鎧紋表示，今年以來規模6以上地震共發生90起，強震頻繁顯示地球已進入地震活躍期。（路透）

    2025/08/28 15:10

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕宜蘭縣近海昨晚（27日）晚間9時11分發生規模6.0地震，台北、宜蘭最大震度4級，北台民眾國家級警報大響，前中央氣象局地震測報主任郭鎧紋表示，今年以來規模6以上地震共發生90起，強震頻繁顯示地球已進入地震活躍期。

    綜合媒體報導，前中央氣象局地震測報主任郭鎧紋受訪時表示，從1900年至2025年的統計數字顯示，台灣平均每年約有兩起規模6.0以上地震，但近30年，平均值已經升到每年3.56起，而最近5年規模6.0以上地震次數更達到31個，平均一年有6次。郭鎧紋認為，台灣近年確實已經進入地震活躍期，進入「震動模式」。

    而今年3月緬甸規模7.7地震、7月俄羅斯堪察加半島規模8.8地震，結束了過往第6長的平靜期，今年全球已發生90起規模6以上地震，規模6到7地震非常頻繁，顯示地震活動將邁入新一波活躍期。

    郭鎧紋預估，未來全球規模8以上的地震會變得比前幾年頻繁，民眾務必小心。

