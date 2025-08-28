為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    八掌溪河床數百公尺「垃圾帶」 中央允負責清理

    嘉義縣市八掌溪河床及沙洲此次經豪雨沖出的「垃圾帶」面積高達4公頃，畫面怵目驚心。（圖由立委王美惠服務處提供）

    嘉義縣市八掌溪河床及沙洲此次經豪雨沖出的「垃圾帶」面積高達4公頃，畫面怵目驚心。（圖由立委王美惠服務處提供）

    2025/08/28 15:37

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕本報日前獨家揭露，在丹納絲颱風、西南氣流及楊柳颱風接連肆虐下，嘉義縣市交界永欽一號橋下八掌溪河床及沙洲近來裸露出1條長逾數百公尺「垃圾帶」，一包包垃圾布滿河床與沙洲，數量驚人，有污染河川環境之虞。環境部長彭啟明、經濟部次長何晉滄今天在立法院表示，中央會負起清理全責，上游垃圾由環境部負責清除，下游部分則由水利署處理，共同解決問題，並於1週內提出清理規劃及期程。

    這些「垃圾帶」源自早年嘉市家庭垃圾都堆放在「湖內里垃圾場」，有如1座高山聳立八掌溪河床旁，被民眾戲稱「垃圾山」，垃圾場直到1997年才關閉，然而長達30年大量垃圾已暗藏八掌溪河床下，此次經豪雨沖出的面積高達4公頃，畫面怵目驚心，更對民眾健康造成嚴重威脅。

    經本報日前報導後，本月20日環境部、經濟部水利署及嘉市政府赴現場會勘，但未能達成共識。

    立委王美惠得知後，居中協調中央部會，並在今日立院財政委員會質詢，要求中央協助解決問題。會議中，環境部長彭啟明及經濟部次長何晉滄均當場允諾，會負起清理全責，上游垃圾由環境部負責清除，下游部分則由水利署處理，共同解決問題，並於1週內提出清理規劃及期程。

    王美惠指出，行政院於1998年曾核定「河川行水區內垃圾棄置場處理計畫」，明定應將6處防害河川安全的垃圾場全數移除，其中包括嘉市湖內里垃圾場，然而，經歷丹娜絲颱風與西南氣流豪雨後證明，當年並未徹底清除，才釀成今日這惡果。

    王美惠說，環境部身為全國環保主管機關須承擔責任，經濟部水利署作為中央管流域整體改善計畫的主管機關，也應面對問題，這是沉重的歷史共業，感謝中央願意一肩承擔，為民眾解決環境安全隱憂。

    環境部長彭啟明（中）、經濟部次長何晉滄（右）今天在立院表示，中央會負起清理八掌溪河床及沙洲「垃圾帶」的全責。（圖由立委王美惠服務處提供）

    環境部長彭啟明（中）、經濟部次長何晉滄（右）今天在立院表示，中央會負起清理八掌溪河床及沙洲「垃圾帶」的全責。（圖由立委王美惠服務處提供）

