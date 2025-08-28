為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    南投溫泉季9月開跑 鯉魚潭水舞焰火迎賓

    2025南投溫泉季系列活動，9月6日將於埔里鯉魚潭開跑，縣府28日舉辦記者會宣傳。（記者張協昇攝）

    2025南投溫泉季系列活動，9月6日將於埔里鯉魚潭開跑，縣府28日舉辦記者會宣傳。（記者張協昇攝）

    2025/08/28 15:19

    〔記者張協昇／南投報導〕時序入秋，逐漸進入泡湯好時節，2025南投溫泉季系列活動，9月6日將於甫完成景觀優化工程的埔里鯉魚潭開跑，當天除結合健行活動，也舉辦溫泉之聲水漾歌唱大賽，並進行水舞首演，10月8日及11月1日則分別有東埔溫泉季及北港溪溫泉嘉年華接力登場，縣府今（28日）舉行記者會，邀請全國民眾來好山好水的南投泡溫湯、嚐美食，體驗秋日最Chill的療癒身心之旅。

    南投縣溫泉季行銷記者會活動，請來擔任南投溫泉之聲歌唱大賽活動大使的歌手王品澔，以及擔任評審的資深音樂人周治平現場演唱歌曲，並公布10位入選決賽的參賽者名單，將於9月6日決賽展現好歌喉，王品澔及周治平當天也將演唱歌曲，更將首次在鯉魚潭展演水舞，搭配炫麗的焰火演出，為溫泉季拉開序幕。

    緊接下來10月8日登場的「玉山戀．東埔情」東埔溫泉季活動，則安排布農族「祈禱小米豐收歌」八部合音表演，晚間並在東埔溫泉街擺設烤大豬、小米酒等美食饗宴，同時限量發放浴衣、火把，讓民眾一起參與東埔知名的浴衣踩街活動同歡。

    至於壓軸登場的北港溪溫泉嘉年華，11月1日在泰雅渡假村舉行，活動當日免門票入場，也安排熱門樂團、舞蹈表演，並提供咖啡等在地農特產品供民眾免費品嚐。相關活動訊息可至「樂旅南投」FB粉絲專頁查詢。

    2025南投溫泉季活動，由溫泉之聲歌唱大賽打頭陣，28日宣傳記者會請來擔任評審的資深音樂人演唱。（記者張協昇攝）

    2025南投溫泉季活動，由溫泉之聲歌唱大賽打頭陣，28日宣傳記者會請來擔任評審的資深音樂人演唱。（記者張協昇攝）

    2025南投溫泉季活動，由溫泉之聲歌唱大賽打頭陣，28日宣傳記者會請來擔任活動大使的歌手王品澔演唱。（記者張協昇攝）

    2025南投溫泉季活動，由溫泉之聲歌唱大賽打頭陣，28日宣傳記者會請來擔任活動大使的歌手王品澔演唱。（記者張協昇攝）

