七美超跑遊艇大集合 帶鄉親從海上看家鄉

七美12艘超跑遊艇大集合，由海上看家鄉。（圖由有艇俱樂部提供）

2025/08/28 15:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖南海七美港，突然出現12台快跑遊艇，外型宛如敞篷跑車，號稱「海上超跑」，讓七美民眾眼睛都為之一亮！更令人興奮的是，免費開放七美民眾搭乘體驗，因為超跑遊艇老闆，是七美優秀子弟張鴻文，特意返鄉回饋家鄉父老。

台南遊艇業者出動12艘遊艇超跑船隊，歷時3小時從台南安平港一路航行至七美，不僅讓澎湖海域增添話題亮點，更結合公益與在地回饋，免費開放36位七美居民登船，從海上視角重新認識自己的家鄉。12艘遊艇超跑一字排開在碧海藍天之間，如同一場海上超跑秀，綠、紅、金、粉、藍綠、橘、黃色等多彩船身，吸引不少居民拿出手機拍照留念。

請繼續往下閱讀...

公益體驗活動，每趟約30分鐘航程，居民們跟著船隊繞島一圈，象徵「擁抱家鄉」，畫面相當壯觀。迎著海風一路看見雙心石滬、七美人塚等經典地標。有居民興奮地喊：「家鄉從海上看真的完全不一樣！」。船長們也同步解說航程與船隻特色，讓居民不僅搭船遊覽，更能感受海上遊艇超跑的魅力。也有居民直呼，希望未來能規劃固定航程，吸引更多遊客登島體驗。

有艇俱樂部執行長張鴻文表示，能把12艘遊艇超跑開回澎湖，對他來說意義非凡。他說，七美是我成長的地方，能帶著遊艇船隊回來，不只是展現海洋觀光的可能，更希望用這次活動回饋家鄉，讓居民一起感受海洋的魅力。過去大家認為遊艇只是奢華享受，但這次活動證明，遊艇也能成為推廣觀光活化在地與公益的平台。

12艘超跑遊艇齊聚七美港，場面相當壯觀。（圖由有艇俱樂部提供）

超跑遊艇以流線型外型著稱，相當亮麗。（圖由有艇俱樂部提供）

七美子弟張鴻文回饋家鄉，率領超跑遊艇船隊返鄉，讓家鄉父老免費搭乘。（圖由有艇俱樂部提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法