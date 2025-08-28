掐脖、猛摔幼童......北市私幼爆虐童 教育局：累計裁罰97萬

立委林月琴（左二）28日舉行「老師停職卻改到補習班帶孩子?北市府縱容兒虐一再重演」記者會。（記者方賓照攝）

2025/08/28 15:03

〔記者甘孟霖／台北報導〕立委林月琴、北市議員張文潔及數位家長今（28日）於立法院舉辦記者會，揭露北市某私立幼兒園老師對幼童掐脖、猛摔等不當對待，並批北市府處理慢半拍。台北市教育局回應，今年3月10日獲報後，清查320小時監視器影像，認定不當對待屬實，全案就違法部分皆已從重、從嚴裁處累計共97萬3500元。

教育局表示，今年3月10日獲報後，立即命行為人停職靜候調查，並保存工作紀錄器影像等證據，以最快速度完成調查。3月中旬至4月下旬召開16次監視器調閱檢視畫面，經清查該園40個上課日、約320小時監視器影像後，認定呂姓助理教保員不當對待幼生行為屬實，5月上旬依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」規定提報北市認定委員會作成決議，裁處呂姓助理教保員12萬元罰鍰，且2年不得擔任教保服務人員，並公告於北市幼兒園不適任人員公告專區，確保資訊公開。

教育局說，確認畫面中幼生身分後，逐一通知所有疑似受害幼生家長進行調查訪談，協助確認其子女身份與受害影像，全案大部分家長皆完成查看，雖少數家長不願接受調查訪談，教育局予以尊重。

調查過程中，教育局查閱工作紀錄器發現隔壁班2名人員涉有違法對待幼兒行為，並主動納入調查，分別裁處其中1名郭姓助理教保員12萬元罰鍰，且2年不得擔任教保服務人員；另1名蕭員處1萬元罰鍰，全案於5月中旬完成裁罰及公告，北市府強烈譴責任何違法對待幼兒的行為，並宣示強力執法的決心，全案就違法部分皆已從重、從嚴裁處，累計罰鍰共97萬3500元。

教育局表示，調查過程中也查獲該園有師生比不足、進用未具教保服務人員從事教保服務、未落實安全管理規定、以未核備車輛接送幼兒及未保留2個月內幼童專用車行車紀錄等違規，6月上旬裁處負責人13萬3500元、命其限期改善，並公告園所名稱及負責人姓名，後續列管追蹤。

此外，針對家長投訴呂姓教保員停職後至園所同一負責人經營的補習班工作，教育局也於8月15日稽查，確實查獲該班未陳報教職員工，且違法聘僱呂姓助理教保員為補習班教師；負責人明知呂姓教保員曾不當對待兒少，仍違法聘用，屬情節重大，教育局依法從重裁處罰鍰50萬元。



