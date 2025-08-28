為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    學無止境！台南陳雪花、莊文模獲全國終身學習楷模肯定

    陳雪花獲114年度全國終身學習楷模「教學者組」優等。（南市教育局提供）

    2025/08/28 15:06

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市民陳雪花與莊文模以其傑出的終身學習成就，分別榮獲教育部114年度全國終身學習楷模「教學者組」及「學習者組」優等殊榮，希望能激勵更多市民朋友加入終身學習的行列。

    陳雪花從教育職場退休後，32年來持續投入志願服務與終身學習，以扎實的教學背景為基礎，結合諮商輔導專業，帶領團隊深耕校園與社區推廣家庭教育，多年來持續進修專業課程，積極參與政府部門單位擔任志工，服務內容涵蓋親職教育、婚姻教育、生命教育、教育輔導，及新住民支持等面向，協助無數家庭與個人改善家庭關係、走過難關，重建生活信心。

    陳雪花榮獲全國終身學習楷模「教學者組」優等獎項，不僅實踐「教中學、學中做」的理念，更是終身學習與服務精神的實踐者，堪為終身學習典範。

    莊文模積極參與電腦相關職業訓練，並掌握資訊科技的核心技能，以應對快速變遷的職場挑戰，更進一步拓展學術領域，取得教育學博士學位，並將學習範圍擴展至人文領域，充分展現對跨領域學習的熱情。榮獲全國終身學習楷模「學習者組」優等獎項，為全國終身學習的推動樹立最佳榜樣。

    台南市長黃偉哲表示，台南以全台首學著稱，終身學習是不斷成長的養分，更是城市和國家提升國民素質與自信的重要來源。2位市民獲獎更是南市推展終身學習文化的最佳見證。

    莊文模（右二）獲114年度全國終身學習楷模「學習者組」優等。（記者王姝琇攝）

