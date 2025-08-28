攜手在地品牌 台南安中商圈首辦七夕市集送好康

安中商圈將於8月30、31日在台江地景公園舉辦七夕情人節市集活動。（記者王姝琇攝）

2025/08/28 15:10

〔記者王姝琇／台南報導〕台南安中商圈將於8月30、31日，在台江地景公園舉辦商圈成立首場「百年囍樹望鵲橋」七夕情人節市集活動，號召超過20攤在地品牌參與，現場將發送限量情人節限定「七夕花束」，及限量200張50元商圈折抵券。

安南區區長魏文貴表示，安中商圈是安南區第1個成立的商圈，此次舉辦首場活動意義非凡。他說，安南區雖店家林立，但缺乏一個整合資源、推動在地經濟的商圈平台。去年邀梅花里里長林思萍及安中路店家展開商圈籌備會議，今年3月獲得市府經發局核准設立「安中商圈」，共計44間店家共襄盛舉，攜手共同推動在地品牌，為安南區商業發展帶來新的里程碑。

請繼續往下閱讀...

台江地景公園以鯨背為意象的親水設施，是兼具歷史意涵的共融式遊戲場，與活動結合成為適合親子、情侶同遊的歡樂浪漫市集。林思萍表示，期待透過這場具話題性與參與感的活動，提升民眾對安中商圈的認識，未來將持續籌辦活動，活絡在地經濟、展現安南區獨有的生活風格與文化魅力。

本週末8月30、31日舉辦市集活動規劃多項精彩亮點，並邀超過20攤在地品牌，呈現安南區特色餐飲、文創手作與精緻展售。現場每日限量發送情人節限定「七夕花束」，以及限量200張的50元商圈折抵券；此外還有街頭音樂表演等精采活動。

台江地景公園共融式遊戲場結合市集活動迎接七夕情人節。（記者王姝琇攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法