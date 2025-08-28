七夕到石門 「幸福雙心公園」浪漫滿點

石門區「幸福雙心公園」佔地約700坪，內設有「牽罟織夢網」裝置藝術，以及入口處設置紅色雙心營造浪漫氣氛。（新北市景觀處提供）

2025/08/28 14:56

〔記者黃子暘／新北報導〕29日為七夕，新北市府綠美化環境景觀處長林俊德表示，石門區「幸福雙心公園」佔地約700坪，內設有「牽罟織夢網」裝置藝術，以及入口處設置紅色雙心營造浪漫氣氛，並將石門在地牽罟漁法意象結合，到公園遊玩時，可了解石門老梅早期歷史特色，也作為北海岸自行車道的休憩點，七夕情人節不妨到此一遊。

林俊德介紹，雙心公園位於台2線淡金公路與老梅路交叉路口，佔地約700坪，有「幸福步道」環繞，及與富基市民活動中心相鄰；公園融入石門在地特色「牽罟漁法」，讓遊客了解石門老梅早期的歷史特色，並串連富貴角、富基漁港、石門橋等旅遊勝地。

請繼續往下閱讀...

景觀處指出，幸福雙心公園內的最大亮點為「牽罟織夢網」裝置藝術，巨型不鏽鋼骨架搭配炫彩玻璃，在豔陽照映下產生不同光影變化，另設計海螺音控揚升裝置、燈塔人意象廣場、舢舨船造型座具等互動式體驗設施，兼具旅遊、景觀、休憩、滯洪等功能。

景觀處補充，市府將持續改善公園，其他公園資訊可上「來新北玩公園」網站查詢。

