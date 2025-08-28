北市再傳幼兒園虐童！師抓幼童頸狠摔家長控教育局包庇 3月通報8月才查

立委林月琴（左二）28日舉行「老師停職卻改到補習班帶孩子?北市府縱容兒虐一再重演」記者會。（記者方賓照攝）

2025/08/28 14:51

〔記者蘇永耀／台北報導〕台北市再傳幼兒園虐童案，北市萬華某幼兒園幼幼班陸續有幼童拒絕上學，幼童向家長反映老師會打人、身上也出現多處不明瘀青。民進黨立委林月琴、台北市議員張文潔及家表代表，今日上午在立法院舉行「老師停職卻改到補習班帶孩子? 北市府縱容兒虐一再重演」記者會，受害幼童家長現場控訴孩子受創，林月琴批評北市教育局怠惰卸責、恐釀更多孩子受害。

多位受害幼童家長今在立委林月琴陪同下召開記者會，家長們泣不成聲，早在3月通報就提醒教育局持續抽查，但涉案人員透過暗門改到幼兒園2樓安親班上班、持續接觸受害幼童，直到家長發現後向議員陳情，教育局到8月才稽查，兩手一攤說幼兒園已經拆除所有監視器，無法可罰。

請繼續往下閱讀...

家長陳述，「但當我去問的時候，園方卻威脅退學。」直到監視器畫面曝光，多達20位以上幼童受害。

部分家長調閱到114年2月10日至3月11日的監視器畫面，才揭開真相，有老師在鏡頭前推打幼兒，甚至用力抓起孩子的頭頸，整個人離地後甩晃；而孩子午休時整整一小時，教室裡沒有老師看顧。用餐時老師會把不同孩子碗裡的食物倒來倒去、混著餵。最讓人憤怒的是，園方竟對其他家長謊稱受害最嚴重的孩子語言發展遲緩，「需要按摩臉部」，企圖掩飾不當捏打行為。

家長控訴，即便監視器揭露了如此駭人的畫面，教育局的調查卻依舊消極，甚至偏袒園方。受害家長被排除在家長說明會之外，只能站在園外等候消息；教育局更只讓家長片段觀看與自己小孩無關的畫面，許多關鍵事實因此被錯認或隱匿。

林月琴表示，該幼兒園案件再次凸顯蔣萬安市長及台北市政府失職、行政怠惰與對業者的縱容。孩子已經受過一次傷害，不能再因教育局的問題與業者的欺瞞，而讓悲劇不斷發生。唯有徹底落實監管，才能守護兒少安全。

林呼籲，立即啟動心理輔導機制，協助受害孩子與家庭。第二、嚴懲違規園所與人員，杜絕「停職轉任補習班」漏洞。第三、徹查113年調查不成案責任，防止重蹈覆轍，第四，園長「借牌」、無資格親屬進園及其他違規問題應立即重罰。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

相關新聞請見

掐脖、猛摔幼童......北市私幼爆虐童 教育局：累計裁罰97萬

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法