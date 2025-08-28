颱風兩度擦肩！ 斗六文旦甜度更勝往年且不漲價

斗六文旦今年不漲價，斗六市長林聖爵（右2）、雲林縣府農業處長魏勝德（左）歡迎民眾踴躍選購斗六文旦。（記者黃淑莉攝）

2025/08/28 14:19

〔記者黃淑莉／雲林報導〕丹娜絲颱風重創台南麻豆文旦，斗六文旦幸運躲過2次颱風，現進入採收期，因氣候因素也減產2、3成，全國文旦量減，斗六市長林聖爵表示，感謝老天眷顧，所有文旦農一致決定今年斗六文旦不漲價，不過因為量減，提醒有意購買送禮的民眾要提早下單。

文旦最佳採收期是白露前後10天左右，最近斗六文旦農忙著採收，已採收完成的大川果園鄭彥甫表示，正常一公頃可採收7、8萬台斤，今年大概只收5萬台斤左右，減少約2、3成，主要是年初寒流接續，日夜溫差約有10度，影響結果率。

果農朱清輝說，他的花期較晚，預計在白露當天採收，今年斗六文旦在成熟期遇連續降雨，接著又出大太陽，轉色不錯外，整個甜度也有提升，所以品質特別佳。

朱清輝指出，市售文旦價格有比去年貴一點，不過斗六文旦農多數是自產自銷，大部分是老顧客，加上農業是長久產業，今年大家的價格跟往年一樣，按品質、甜度分級有不同價格。

斗六市公所今（28）日召開斗六文旦節系列活動記者會，林聖爵表示，9月9日由文旦品質評鑑率先登場，共有70名果農參加，重頭戲是9月13、14日在斗六膨鼠森林公園的斗六文旦節展售會。

林聖爵說，斗六文旦種植面積有183公頃，產量約4000公噸左右，果農不斷精進栽培、管理技術，品質佳且穩定，歡迎全國民眾踴躍向果農訂購。

雲縣府農業處長魏勝德指出，斗六文旦按品質差異價格不同，往年均價每台斤約100元，今年台南麻豆文旦風災受創嚴重，全國文旦總量減少，要買斗六文旦要趕緊下單。

斗六文旦節系列活動重頭戲文旦展售會9月13、14日在膨鼠森林公園登場。（記者黃淑莉攝）

斗六文旦今年因氣候關係甜度、品質特別好。（記者黃淑莉攝）

斗六文旦躲過2個颱風，現進入採收期。（記者黃淑莉攝）

