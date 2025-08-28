為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高美濕地遊客中心整修一延再延 網美露營區荒廢一整年

    高美濕地露營區整修預計延至明年初完工。（記者張軒哲攝）

    高美濕地露營區整修預計延至明年初完工。（記者張軒哲攝）

    2025/08/28 14:50

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中海洋館近日開幕，替海線帶來觀光人潮，台中市府建設局27日發布露營場、1樓咖啡廳、2樓景觀餐廳整修將再延5個月至115年1月31日，等於市府要讓高美濕地遊客中心荒廢一整年，遭到外界撻伐。

    高美濕地是台中市極具特色的國際級觀光景點，高美濕地遊客中心更是台中市政府指標性的促參案之一，網美露營區一度吸引網紅拍照，但今年卻長期封閉整修，更不用說要配合海洋館開幕的帶動海線觀光活動。

    市議員楊典忠表示，建設局放任促參廠商荒廢遊客中心與公園公共設施，應該先將公園閒置露營設施清除或移置，開放公園綠地給民眾觀光踏青使用，耗資3.6億元興建的遊客中心不僅有環形劇場、互動體驗區及生態教育中心，還有咖啡廳與景觀餐廳，只是一直未順利營運，111年再增設露營場，114年初被民眾發現悄悄歇業後，整座遊客中心平假日幾乎空蕩蕩，連遊客中心建築物漏水都是上新聞後市府才趕緊修復。

    台中市政府建設局指出，在丹娜絲颱風及0728豪雨過後，建設局於8月中旬再次到現場召開督導會議，實地了解委外營運廠商寶美公司設備整修進度，寶美公司說明，此次整修將整合露營場、餐廳及生態展示館等設施，並積極引進優質營運夥伴，以提升服務能量，中南部接連受颱風及豪雨重創，原本已洽談的合作夥伴因需優先處理其既有營運場館災後復原，導致簽約延宕。

    市府指出，會持續督導營運廠商寶美公司，在維持核心服務正常營運的同時，加速推動露營場、1樓咖啡廳及2樓景觀餐廳等設施整修與升級。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播