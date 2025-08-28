高美濕地遊客中心整修一延再延 網美露營區荒廢一整年

高美濕地露營區整修預計延至明年初完工。（記者張軒哲攝）

2025/08/28 14:50

〔記者張軒哲／台中報導〕台中海洋館近日開幕，替海線帶來觀光人潮，台中市府建設局27日發布露營場、1樓咖啡廳、2樓景觀餐廳整修將再延5個月至115年1月31日，等於市府要讓高美濕地遊客中心荒廢一整年，遭到外界撻伐。

高美濕地是台中市極具特色的國際級觀光景點，高美濕地遊客中心更是台中市政府指標性的促參案之一，網美露營區一度吸引網紅拍照，但今年卻長期封閉整修，更不用說要配合海洋館開幕的帶動海線觀光活動。

請繼續往下閱讀...

市議員楊典忠表示，建設局放任促參廠商荒廢遊客中心與公園公共設施，應該先將公園閒置露營設施清除或移置，開放公園綠地給民眾觀光踏青使用，耗資3.6億元興建的遊客中心不僅有環形劇場、互動體驗區及生態教育中心，還有咖啡廳與景觀餐廳，只是一直未順利營運，111年再增設露營場，114年初被民眾發現悄悄歇業後，整座遊客中心平假日幾乎空蕩蕩，連遊客中心建築物漏水都是上新聞後市府才趕緊修復。

台中市政府建設局指出，在丹娜絲颱風及0728豪雨過後，建設局於8月中旬再次到現場召開督導會議，實地了解委外營運廠商寶美公司設備整修進度，寶美公司說明，此次整修將整合露營場、餐廳及生態展示館等設施，並積極引進優質營運夥伴，以提升服務能量，中南部接連受颱風及豪雨重創，原本已洽談的合作夥伴因需優先處理其既有營運場館災後復原，導致簽約延宕。

市府指出，會持續督導營運廠商寶美公司，在維持核心服務正常營運的同時，加速推動露營場、1樓咖啡廳及2樓景觀餐廳等設施整修與升級。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法