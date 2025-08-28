大稻埕夏日節8/30煙火秀 交管措施看這裡

大稻埕夏日節8月30日煙火秀各項交管措施。（記者劉慶侯翻攝）

2025/08/28 13:59

〔記者劉慶侯／台北報導〕「2025大稻埕夏日節」將於8月30日在台北市延平河濱公園及大稻埕碼頭周邊舉行，眾所矚目的高空煙火秀並將於晚間8時施放。台北市警察局屆時將實施多項彈性交通管制疏導措施，以維周邊道路順暢及人潮進、散場安全。

台北市警交通大隊表示，各項管制時間及範圍如下：

一、平面道路：

（一）時間：18時至23時，彈性管制車輛只出不進。視狀況提早或延後管制及開放，另管制區內住戶開放通行。

（二）範圍：第一階段為涼州街以南、延平北路、西寧北路以西，長安西路、鄭州路（西寧北路至塔城街）及忠孝西路以北、環河快速（高架）道路（含平面車道）以東，並視人、車潮於19時擴大第二階段彈性管制，往北延伸至民權西路，往東至重慶北路及西寧南路，往南至桂林路，同時擴大周邊疏導範圍。

（三）民族西路及環河北路口管制往南；環河南（北）路及忠孝西路/鄭州路口彈性管制往北；重慶北路（民生西路至長安西路段）、延平北路（涼州街至鄭州路）、鄭州路及西寧北路/塔城街（彈性）口、西寧南路（忠孝西路至桂林路段）管制往西。

二、水門管制：15時30分至23時，淡1至6號水門禁止車輛進出。

三、高架道路管制：

（一）18時至23時管制環河快速道路中華路、泉州街口（含）以北8處匝道（含華江橋、忠孝橋往北匯入環河快速道路匝道）。

（二）18時至22時30分市民高架東往西下環河北路匝道口封閉。

四、停車管制：

（一）8月29日12時至8月30日24時，淡3號至5號水門間堤外停車場淨空，堤外道路停車格取消。

（二）8月30日10時至23時：

1.民生西路（延平北路至重慶北路）、長安西路（塔城街至重慶北路）南側、塔城街（南京西路至鄭州路）西側之路邊停車格取消及禁止臨時停車。

2.民生西路（環河北路至重慶北路）、環河北路（民生西路至鄭州路）、延平北路（民權西路至忠孝西路）取消假日黃線停車。

3.重慶北路（民權西路至忠孝西路）西側取消路邊停車格及假日黃線停車。

4.中華路一段（成都路至峨嵋街）北往南慢車道計程車車位、卸貨車位取消及禁止臨時停車。

五、19時30分至21時忠孝橋及臺北橋樓梯及人行道管制行人通行。

北市警局籲請用路人應避免行經管制區域，建議改道動線如下：

一、往南車流：改道國道1號銜接松江路、建國北路行駛；改道民族西（東）路銜接重慶北路以東之南北向道路行駛。

二、往北車流：改道忠孝西（東）路、漢口街、桂林路、愛國西（東）路、艋舺大道、萬大路、經泉州街轉和平西（東）路或經金山南路轉信義路，銜接中華路以東之南北向道路行駛。

三、往西車流：改道重慶南路、承德路、中山南路、金山南路、新生南路、建國南路或仁愛路轉中山南路，銜接忠孝西（東）路以南或民權西（東）路以北之東西向道路行駛。

因活動周邊停車空間有限，呼籲民眾儘量搭乘大眾捷運 （北門、雙連、大橋頭及中山站）前往，再步行至活動會場，省時又便利。

另搭乘公車前往者請參考北市公共運輸處網站查詢公車改道路線；並請駕駛人隨時收聽警察廣播電臺路況插播報導，提前改道行駛，或上活動網站查詢最新資訊，並遵守各路口執勤員警及義交指揮、疏導，嚴禁違規停車。

