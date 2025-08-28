暑假近尾聲 「嘉義縣好玩卡」推限量折扣優惠

南笨港休閒農業區的海賊庄休閒農場。（記者林宜樟攝）

2025/08/28 13:44

〔記者林宜樟／嘉義報導〕暑假即將接近尾聲，嘉義縣文化觀光局推出的「嘉義縣好玩卡」涵蓋「體驗」、「交通」、「票券」、「行程」4大類型，加碼推出限量折扣碼，使用專屬折扣碼「CYPASS50」購買任一嘉義縣好玩卡產品，每筆訂單現折50元，讓親子家庭開心出遊又省錢。

嘉義縣文化觀光局表示，「嘉義縣好玩卡」9項全新旅遊產品結合既有16項人氣行程，有一日輕旅行及深度體驗之旅，可透過「嘉義縣好玩卡專區」網站規劃；非開車出遊的家庭能使用「嘉義縣好玩卡」，進行嘉義高鐵站的機車租借服務、布袋港接送交通，還有布袋到澎湖的船票組合。

好玩卡產品遊程如阿里山星空日出行程，可搭乘小火車看日出及觀星；南笨港休閒農業區套票可深入農村、體驗田園樂趣；也可搭乘阿里山福森號與栩悅號觀光列車，搭著復古小火車穿越森林。

嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴表示，「嘉義縣好玩卡」今年攜手旅遊平台KKday推出電子票券服務，只要上「嘉義縣好玩卡專區」線上購買，現場出示QRCode就能直接掃碼使用，不用排隊也不用換票，民眾可上「嘉義縣好玩卡專區」查詢相關資料。

阿里山林鐵是嘉義縣知名觀光列車。（記者林宜樟攝）

