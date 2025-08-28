海鼎1離岸風電環差初審補正再審 強調了解潮間帶與養殖業相對位置

環境部今日召開「海鼎離岸式風力發電計畫1號風場環境影響差異分析報告暨變更審查結論」專案小組第3次初審會議。（記者黃宜靜攝）

2025/08/28 14:12

〔記者黃宜靜／台北報導〕環境部今（28）日召開「海鼎離岸式風力發電計畫1號風場環境影響差異分析報告暨變更審查結論」專案小組第3次初審會議；環委認為，由於海鼎1未取得3-2期開發權，因此建議取得核配後再審查，並加強在地溝通、了解該案範圍及海纜上岸段與潮間帶、鄰近養殖業的相對位置，擬定減輕對策及監測計畫，決議補正再審。

海鼎一號風場在2018年通過環評，然經濟部今年5月25日表示，離岸風電3-2期5家得標廠商中，科里歐（Corio）永續能源的海鼎一（360MW）、德能英華威集團的德帥風場（240MW）發出取消開發權公文。

開發單位表示，由於該計畫在區塊開發第2期最終未獲容量分配，故總裝置容量維持原環說書核定，並符合備查內容；將原核定風場範圍95平方公里調整為約31.6平方公里，風機最大單機裝置容量由12MW變更為20MW，總裝置容量不變下，減少風機實設數量，最多不超過45座；另為增加併網彈性，新增彰化南側共同廊道，經過自設陸域變電站後，連接到永興開閉所。

彰化縣政府表示，目前公告的所有離岸風電海纜上岸共同廊道中，彰化南側廊道、芳苑潮間帶長達3至4公里，在地十分重視潮間帶海纜鋪設問題，也希望海纜鋪設是以實際開發、施工內容，進行實質的環評審查。

多位環評委員也認為，應等到取得核配後再做實質審查，更有委員更直言「現在審的東西都還是空的」；另，環委多認為，開發單位對於當地居民應進行協商、補償等。

環委要求開發單位，強化說明此次新增彰化南側廊道上岸段範圍的優選方案選擇依據，補充具體規畫內容，並以最劣情境模擬對海域水質、海床及底棲生物棲地、潮間帶等影響，研擬減輕措施；另也應評估上岸段範圍避開芳苑鄉潮間帶及專用漁業權漁場等區域。

環委也要求，以圖示呈現此次變更風場範圍及海纜上岸段與潮間帶、鄰近養殖業的相對位置，就風場與鄰近風場開發對養殖漁業的累積影響規劃減輕對策及調整監測計畫，同時也應持續與利害關係任及團體的溝通，該案建議補正再審，並於11月30日前補充、修正後，送專案小組再審。

