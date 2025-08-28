為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    南市議員蔡筱薇攜手愛心團體頒助學金 逾700學子受惠

    南市議員蔡筱薇攜手康黃金慈善愛心協會提供弱勢學童獎助學金，即日起開始受理申請。（記者蔡文居攝）

    2025/08/28 13:55

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員蔡筱薇攜手台南市康黃金慈善愛心協會提供南市「東區弱勢學童獎助學金」，學生學期總成績優異者，頒發1500元獎助學金，希望能略盡棉薄之力，照顧弱勢學子，迄今已逾700學子受惠，113學年度第2學期獎助學金，自即日起由東區各校及中西區進學國小開始受理申請。

    蔡筱薇今天與康黃金慈善愛心協會理事長金俊良、東區國中小學校代表召開「東區弱勢學童獎助學金」計畫記者會。蔡筱薇表示，除了鼓勵學業成績表現優異的同學以外，品德優良的小朋友同樣難能可貴，因此「東區弱勢學童獎助學金」也特別設立一個「孝悌獎」的獎項，讓社會充滿更多良善的力量。

    蔡筱薇表示，東區弱勢學童獎助學金計畫，包括東區後甲、復興、崇明及忠孝國中，勝利、博愛、大同、東光、德高、復興、崇學、崇明、裕文國小及中西區進學國小等學校，符合低收入戶、中低收入戶標準的學生，國中生依學期總平均成績90分以上頒發1500元獎助學金，85分以上頒發1000元獎助學金；國小生依學期總平均成績90分以上，頒發1000元獎助學金。

    另外，所有符合條件的學生，不論成績如何，皆可申請孝悌獎，國中生頒發1500元，國小生1000元。

