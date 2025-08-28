更多公職機會！外交、民航、原住民族特考增列需用名額68名。（圖由考試院提供）

2025/08/28 13:27

〔記者林曉雲／台北報導〕更多公職機會，今（2025）年外交、民航、原住民族特考，再增列需用名額68名，這3項考試需用名額總計301名。

考試院院會今（28）日通過，今年公務人員特種考試外交領事人員及外交行政人員、民航人員及原住民族考試增列需用名額68名，以符用人機關需求。

考試院表示，這3項考試原公告需用名額為233名，因用人機關外交部、交通部民用航空局及原住民族委員會仍有用人需求，經行政院人事行政總處再次提報缺額，增列需用名額68名，包括外交特考三等考試增列10名、民航特考增列2名、原住民族特考增列56名（三等考試28名、四等考試20名、五等考試8名）；連同原公告需用名額，這3項考試需用名額總計301名，其中外交特考60名（三等考試56名、四等考試4名）、民航特考46名、原住民族特考195名（三等考試94名、四等考試86名、五等考試15名）。

考試院說明，這3項考試將於9月6日起舉行，有關用人機關增列需用名額情形，可至考選部全球資訊網查詢。

